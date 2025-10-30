Una turbulencia sin precedentes: pilotos registran minutos de terror durante vuelo a huracán Melissa

Un grupo de pilotos del 53° Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico vivió minutos de terror mientras volaba hacia el huracán Melissa, uno de los más potentes de los últimos años.

El avión cazatormentas fue sacudido por una turbulencia extrema mientras atravesaba una de las zonas más violentas del ciclón.

“Todo se movía dentro del avión”

Según reportó ABC News, el equipo —conocido como los “Cazadores de Huracanes”— grabó el momento exacto en que la nave perdió estabilidad por varios segundos. En el registro se escuchan gritos, golpes y alarmas, mientras los objetos volaban dentro de la cabina.

Pese al caos, la aeronave logró retornar sin heridos a su base en Curazao. Los pilotos calificaron el episodio como “una de las turbulencias más fuertes jamás registradas” en una misión de este tipo.

El huracán más violento del Caribe

El huracán Melissa alcanzó categoría 5, con vientos cercanos a 300 km/h, causando severos daños en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Expertos del Centro Nacional de Huracanes advirtieron que este tipo de fenómenos se vuelven cada vez más frecuentes por el cambio climático y el aumento de la temperatura oceánica.

Revisa el momento: