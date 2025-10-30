“Es imposible de describir”: pilotos capturan imágenes inéditas desde el ojo del huracán Melissa

El paso del huracán Melissa por el Caribe dejó imágenes tan impactantes como inquietantes.

En plena misión de reconocimiento, los llamados “Cazadores de Huracanes” del 53° Escuadrón de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se adentraron en el ojo del fenómeno y lograron capturar tomas inéditas.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el ojo de Melissa tiene un diámetro de 18 kilómetros y una forma perfectamente delineada, con un anillo de nubes girando a gran velocidad alrededor de un núcleo de aparente calma.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del fenómeno, descrito por expertos como “es imposible de describir”.

Devastación en el Caribe

Melissa tocó tierra este martes en la localidad de Black River, en Saint Elizabeth (Jamaica), con categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y vientos sostenidos de casi 300 km/h, según datos del NHC.

El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, declaró la isla como “zona catastrófica”, afirmando que “las imágenes de destrucción están por todas partes”.

Hasta ahora, el balance de víctimas en el Caribe asciende a 32 personas fallecidas, la mayoría en Haití, donde el desborde del río La Digue provocó una tragedia en la localidad de Petit-Goâve.

