En medio de la cumbre APEC: Donald Trump anuncia un acuerdo comercial con Corea del Sur

Ahora, el mandatario norteamericano se prepara para reunirse con su par de China, Xi Jinping.

Estados Unidos y Corea del Sur afirmaron este miércoles haber finalizado los detalles de un acuerdo comercial tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el surcoreano, Lee Jae-myung.

“Hemos llegado a un acuerdo”, anunció Trump en la ciudad surcoreana de Gyeongju durante una cena con otros mandatarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que celebra allí su cumbre de líderes esta semana, aunque luego dijo que el trato estaba “prácticamente finalizado”.

Kim Yong-beom, el jefe de Gabinete surcoreano para asuntos políticos, afirmó por su parte en una rueda de prensa que ambos países se pusieron de acuerdo sobre la forma de financiar la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl se comprometió a realizar en Estados Unidos para fijar los denominados aranceles recíprocos de Washington en el 15 %. No obstante, se mantendrían tarifas elevadas sobre los vehículos.

Trump confirma reunión con Xi en Corea

El presidente estadounidense, en la primera gira asiática de su segundo mandato, confirmó previamente su reunión mañana jueves con el presidente chino, Xi Jinping. Trump dijo que espera resolver “muchos problemas” cuando se reúna con él en Corea del Sur, mientras Pekín prometió una conversación “profunda” para evitar una escalada en su guerra comercial.

“Hemos estado hablando con ellos, no es que vamos a la reunión en frío (...). Creo que habrá un buen resultado para nuestro país y para el mundo”, dijo Trump, en referencia probablemente a las negociaciones previas en Malasia.

El presidente estadounidense adelantó que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo, un opioide sintético asociado con la epidemia de uso de drogas en su país. “Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China y muchos problemas serán resueltos”, declaró.

