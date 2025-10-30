;

Príncipe Andrés a la calle: Rey Carlos III lo despoja de su título y lo expulsa de su mansión por caso Epstein

La decisión llega tras nuevas revelaciones sobre su vínculo con Epstein; el Gobierno británico tramitará los cambios legales sin “consumir” tiempo parlamentario.

Mario Vergara

El Palacio de Buckingham anunció que Andrés Mountbatten-Windsor dejará de ser tratado como “príncipe” y que deberá desocupar la mansión que ocupaba dentro del castillo de Windsor sin pagar arriendo, parte de un arreglo financiado con aportes públicos al patrimonio real.

La decisión —que incluye iniciar el proceso legal para retirarle todos los títulos, entre ellos el de duque de York— responde al creciente escándalo reactivado por nuevos detalles de su relación con Jeffrey Epstein y las acusaciones de explotación sexual vinculadas a Virginia Giuffre, fallecida en abril a los 41 años.

Según Buckingham, el rey Carlos III ya notificó a su hermano que deberá “mudarse a un alojamiento privado alternativo”. El propio monarca continuará entregándole una contribución “apropiada” desde su fortuna privada. Andrés, de 65 años, planea trasladarse a una finca en Sandringham.

El comunicado subraya que el afectado “niega las acusaciones”, pero enfatiza el apoyo del rey y la reina Camila a “las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso”, señala El Diario.es.

El retiro formal de títulos requiere una modificación legal que pasará por el Ministerio de Justicia; Downing Street asegura que el trámite no restará tiempo legislativo. La medida llega en medio de un severo desgaste para la Corona: encuestas recientes muestran un 91% de opinión desfavorable hacia Andrés y divisiones respecto de la gestión de Carlos III.

Además, la policía de Londres abrió diligencias tras revelarse correos de 2011 donde el duque habría pedido indagar a Giuffre; mientras, legisladores piden esclarecer los pagos públicos, su alojamiento y qué sabía la familia real. Grupos republicanos preparan acciones judiciales para investigar al hermano del rey.

