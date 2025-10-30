Muere recordado actor de “El Príncipe del Rap” a los 42 años

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Floyd Roger Myers Jr., exactor estadounidense que alcanzó la fama en los años 90 por interpretar a una versión joven de Will Smith en la popular serie El príncipe del rap en Bel-Air.

De acuerdo a medios estadounidenses, el artista falleció la madrugada del miércoles en su residencia, a los 42 años, según confirmó su madre, Renee Trice.

Según TMZ informó que la causa del fallecimiento fue un infarto, ocurrido mientras se encontraba en su casa. Trice relató que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos años y que había conversado con él horas antes de su muerte, sin notar señales de alarma.

CAPTURA Ampliar

Floyd Roger Myers Jr. inició su carrera artística siendo un adolescente, participando en uno de los programas más icónicos de la televisión estadounidense. Su papel en El príncipe del rap en Bel-Air lo convirtió en una figura reconocible para toda una generación.

Posteriormente, interpretó al joven Marlon Jackson, hermano de Michael Jackson, en la miniserie Los Jackson: Un sueño americano, emitida en 1992. Su última aparición televisiva fue en el año 2000, en un episodio de Young Americans.

Con el paso de los años, Myers optó por alejarse de las cámaras y enfocar su vida en labores sociales. Fue cofundador de la organización sin fines de lucro Fellaship Men’s Group, dedicada a promover la salud mental masculina y el acompañamiento emocional de hombres en situación de vulnerabilidad.

La entidad lamentó su partida con un sentido mensaje en redes sociales: “Descansa en paz, nuestro querido hermano. Fuiste uno de los pilares de esta comunidad, y tu legado continuará inspirando nuestra misión”.