;

Muere recordado actor de “El Príncipe del Rap” a los 42 años

El portal TMZ reportó que el deceso se produjo a raíz de un infarto que sufrió mientras estaba en su domicilio.

Nelson Quiroz

El príncipe del rap

El príncipe del rap

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Floyd Roger Myers Jr., exactor estadounidense que alcanzó la fama en los años 90 por interpretar a una versión joven de Will Smith en la popular serie El príncipe del rap en Bel-Air.

De acuerdo a medios estadounidenses, el artista falleció la madrugada del miércoles en su residencia, a los 42 años, según confirmó su madre, Renee Trice.

Según TMZ informó que la causa del fallecimiento fue un infarto, ocurrido mientras se encontraba en su casa. Trice relató que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos años y que había conversado con él horas antes de su muerte, sin notar señales de alarma.

ADN

CAPTURA

Floyd Roger Myers Jr. inició su carrera artística siendo un adolescente, participando en uno de los programas más icónicos de la televisión estadounidense. Su papel en El príncipe del rap en Bel-Air lo convirtió en una figura reconocible para toda una generación.

Revisa también

ADN

Posteriormente, interpretó al joven Marlon Jackson, hermano de Michael Jackson, en la miniserie Los Jackson: Un sueño americano, emitida en 1992. Su última aparición televisiva fue en el año 2000, en un episodio de Young Americans.

Con el paso de los años, Myers optó por alejarse de las cámaras y enfocar su vida en labores sociales. Fue cofundador de la organización sin fines de lucro Fellaship Men’s Group, dedicada a promover la salud mental masculina y el acompañamiento emocional de hombres en situación de vulnerabilidad.

La entidad lamentó su partida con un sentido mensaje en redes sociales: “Descansa en paz, nuestro querido hermano. Fuiste uno de los pilares de esta comunidad, y tu legado continuará inspirando nuestra misión”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad