Megadeth anuncia su último concierto en Chile: “THIS WAS OUR LIFE 2026” llega al Movistar Arena

El grupo liderado por Dave Mustaine dice adiós con un set épico de clásicos y nueva formación. Preventa y venta general se habilitan en Puntoticket.

Mario Vergara

Megadeth se despide de los escenarios y confirma su último show en Chile: será el 5 de mayo de 2026 en Movistar Arena (Santiago), como parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026”.

Liderados por Dave Mustaine, los pioneros del thrash prometen una noche de riffs implacables y clásicos que marcaron a generaciones.

Venta de entradas

  • Preventa Fans: desde domingo 2 de noviembre (10:00) hasta lunes 3 de noviembre (23:59).
  • Venta General: desde martes 4 de noviembre (10:00).
  • Punto de venta: puntoticket.com.

Un adiós histórico para el thrash en Chile

La banda —con Dave Mustaine, Dirk Verbeuren (batería), James LoMenzo (bajo) y Teemu Mäntysaari (guitarra)— llegará a Santiago con un show que resume cuatro décadas de legado: 12 nominaciones al Grammy®, más de 50 millones de discos vendidos y un lugar asegurado entre los “Cuatro Grandes” del metal extremo.

Qué esperar del show

La fecha en el Movistar Arena se perfila como una ceremonia de despedida: potencia en vivo, producción de gran formato y un repertorio que recorre himnos del catálogo de Megadeth, en la que será la última oportunidad de ver a la banda en un escenario chileno.

Claves para no quedarte fuera

  • Crea o verifica tu cuenta en Puntoticket antes de la preventa.
  • Ten tu medio de pago listo a la hora de apertura.
  • Revisa con antelación los límites de compra y la política de entradas del recinto.

Última llamada para headbangers: Megadeth se despide de Chile con una noche que promete ser épica. Consigue tus entradas en Puntoticket y prepárate para vivir, por última vez, el rugido de la calavera en Santiago.

