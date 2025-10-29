Gira Teletón 2025 confirma cartel y fechas: el cierre será en Castro por primera vez

La Gira Teletón 2025 ya tiene parrilla completa y fechas confirmadas para su recorrido de norte a sur entre el 4 y el 22 de noviembre, con espectáculos gratuitos que preparan el ambiente para las jornadas solidarias del 28 y 29. Al cartel se suman Pablito Pesadilla junto a Marcianeke & Toly Fu, quienes animarán el tramo sur.

Este año la caravana incorpora paradas en Ovalle, Curicó y un cierre histórico en Castro (Chiloé). También volverá el “tren del trap” gracias a un servicio especial de EFE, que trasladará a parte de la comitiva desde Estación Central hacia el sur.

El tour se dividirá en dos tramos: zona norte (4–8 de noviembre) y zona sur (18–22 de noviembre), con una pausa intermedia por las elecciones. En el norte, los shows serán en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y Ovalle; en el sur, la comitiva pasará por Curicó, Concepción, Temuco, Valdivia y Castro, donde se realizará por primera vez el cierre oficial de la gira.

Entre los artistas destacan, según ciudad, números infantiles como Pulentos, Sinergia Kids y El Mundo de Christell, y bandas y solistas como Polimá Westcoast, La Combo Tortuga, Saiko, La Noche, UPA+, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Franco “El Gorila”, Inti-Illimani, Tomo Como Rey, King Savagge, Sigrid Alegría y Los Claveles, entre otros. En Arica se ajustó la locación a calle Comandante San Martín 149 (frente a Edificio Alborada).

La animación estará a cargo de rostros de TV como Martín Cárcamo, Millaray Viera, María Luisa Godoy, Juan Pablo Queraltó, Julián Elfenbein, Rafael Araneda, Angélica Castro, Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes, Priscilla Vargas, entre otros, además de creadores digitales como Oliver Börner, Eskarcita, Julitroz/iCata que cubrirán la experiencia en cada parada.

Además de los escenarios principales, habrá activaciones solidarias al mediodía en Rengo, Chillán, Lautaro, Máfil y Ancud. Si bien este año la gira no visita Calama ni Coyhaique, la organización adelantó actividades especiales en ambas ciudades, con detalles por confirmar.