Diseño, música y gastronomía: así será el bazar que se tomará el Parque Bicentenario

Del 6 al 9 de noviembre, el Parque Bicentenario de Vitacura volverá a ser el epicentro del diseño, la moda y la creatividad con una nueva edición de Bazar ED, la feria nacional que reúne a los principales exponentes del talento local en un ambiente familiar y lleno de estilo.

En su versión número 17, el evento contará con más de 200 expositores, quienes exhibirán lo mejor en decoración, arte, moda, gastronomía y emprendimientos.

Además, habrá música en vivo, talleres, charlas y espacios dedicados a niños y niñas, consolidando al Bazar ED como una experiencia integral para toda la familia.

tifonimages Ampliar

“El Bazar ED es una fiesta y la idea es que todos puedan ser parte de ella. Tenemos una parrilla programática supertransversal, pensada en todas las edades”, explicó Francisca Maturana, directora de ED.

La inauguración estará marcada por la presentación del grupo nacional Amigo de Artistas, que ofrecerá un show con sus grandes éxitos. La jornada será animada por Carolina de Moras, quien encabezará la ceremonia de apertura.

Entre los expositores destacan nombres como el muralista Javier Barriga, la influencer Paloma Portales (creadora de la marca Better), la zapatera Gianina Rodríguez (Giani DaFirenze) y la repostera Teresita Hamilton (Sweets Hamilton), junto a una variada oferta gastronómica con restaurantes como Puelo Café, Arca y Segreta Pizzería.

Este año, la feria coincide con el 30° aniversario de la revista ED, por lo que incluirá actividades especiales, entre ellas el lanzamiento de una edición conmemorativa en formato papel. “Poder lanzar esta edición especial durante el Bazar ED es súper simbólico. Representa nuestra esencia: un medio en constante evolución y movimiento”, agregó Maturana.

Las entradas para Bazar ED 2025 ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster, con descuentos especiales para clientes Visa Infinite o Signature y vecinos de Vitacura que cuenten con la tarjeta Mivita.