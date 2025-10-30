;

Discriminación laboral en Chile: 7 de cada 10 trabajadores afirma haber sido rechazado por su edad, según Laborum

A nivel regional, Chile comparte el liderazgo en percepción de discriminación etaria con Argentina (73%).

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial

Según reveló un reciente estudio de Laborum, la discriminación por edad sigue siendo un desafío en el ámbito laboral chileno. 73% de los trabajadores en Chile declara haber sido discriminado o ha presenciado este tipo de situaciones al solicitar empleo.

Esta cifra representa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando el 62% de los encuestados reportaba experiencias similares.

A nivel regional, Chile comparte el liderazgo en percepción de discriminación etaria con Argentina (73%), seguida por Ecuador (67%), Perú (65%) y Panamá (61%).

Según se detalla, las formas más comunes de discriminación incluyen el rechazo en procesos de selección a pesar de cumplir con todos los requisitos y contar con experiencia necesaria (70%), menor reconocimiento o visibilidad en comparación con colegas más jóvenes (19%).

ADN

También se apunta a comentarios despectivos o burlas por parte de colegas o superiores (13%), negación de oportunidades de liderar proyectos o equipos (13%), asignación de tareas menos desafiantes (10%) y exclusión de actividades sociales (10%).

Frente a este escenario, Diego Tala, director de Laborum.com en Jobint, señala: “Las organizaciones tenemos el gran desafío de diseñar e impulsar políticas que integren a los distintos rangos etarios, los motiven y promuevan un entorno de verdadera colaboración”.

La investigación también reveló que casi nueve de cada diez talentos (89%) considera que la edad influye en la posibilidad de conseguir empleo, 12 puntos porcentuales más que en 2024, y que el 90% cree que las empresas toman en cuenta este factor al seleccionar nuevos talentos.

ADN

Respecto a las oportunidades de ascenso, un 33% indica que la edad es determinante, un 30% que depende del tipo de puesto, un 25% que influye pero no determina, y un 11% que no tiene impacto.

Si bien el 96% de los encuestados percibe discriminación por edad en el mundo laboral, este porcentaje disminuye al 46% cuando se les pregunta si la experimentan en su propio lugar de trabajo.

Entre las manifestaciones internas más frecuentes se mencionan la prioridad a empleados más jóvenes en proyectos y reconocimientos (49%), la no contratación de personas mayores de 45 años (48%), la falta de oportunidades de ascenso (34%) y comentarios o bromas despectivas relacionadas con la edad (26%).

El estudio también evidenció que la mayoría de las organizaciones no cuenta con políticas de inclusión etaria: el 63% de las personas trabajadoras indicó que su lugar de trabajo no implementa acciones para promover la diversidad generacional. En la región, la tendencia negativa es similar: Argentina (64%), Perú (56%), Panamá (51%) y Ecuador (48%).

ADN

Frente a esto, los encuestados sugieren medidas para reducir la discriminación, como la contratación y promoción basadas en mérito y habilidades en lugar de edad (56%), programas de reintegración laboral para personas mayores de 45 años (45%), fomentar una cultura que valore la diversidad generacional (42%) y capacitaciones sobre inclusión etaria (36%).

El estudio ‘¿Es la edad un factor determinante?’ incluyó la participación de 2.674 personas trabajadoras de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú, y buscó identificar percepciones y experiencias de discriminación etaria, así como evaluar las políticas y prácticas organizacionales que promueven o limitan la inclusión generacional.

ADN

