Discriminación laboral en Chile: 7 de cada 10 trabajadores afirma haber sido rechazado por su edad, según Laborum

Según reveló un reciente estudio de Laborum, la discriminación por edad sigue siendo un desafío en el ámbito laboral chileno. 73% de los trabajadores en Chile declara haber sido discriminado o ha presenciado este tipo de situaciones al solicitar empleo.

Esta cifra representa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando el 62% de los encuestados reportaba experiencias similares.

A nivel regional, Chile comparte el liderazgo en percepción de discriminación etaria con Argentina (73%), seguida por Ecuador (67%), Perú (65%) y Panamá (61%).

Según se detalla, las formas más comunes de discriminación incluyen el rechazo en procesos de selección a pesar de cumplir con todos los requisitos y contar con experiencia necesaria (70%), menor reconocimiento o visibilidad en comparación con colegas más jóvenes (19%).

También se apunta a comentarios despectivos o burlas por parte de colegas o superiores (13%), negación de oportunidades de liderar proyectos o equipos (13%), asignación de tareas menos desafiantes (10%) y exclusión de actividades sociales (10%).

Frente a este escenario, Diego Tala, director de Laborum.com en Jobint, señala: “Las organizaciones tenemos el gran desafío de diseñar e impulsar políticas que integren a los distintos rangos etarios, los motiven y promuevan un entorno de verdadera colaboración”.

La investigación también reveló que casi nueve de cada diez talentos (89%) considera que la edad influye en la posibilidad de conseguir empleo, 12 puntos porcentuales más que en 2024, y que el 90% cree que las empresas toman en cuenta este factor al seleccionar nuevos talentos.

Respecto a las oportunidades de ascenso, un 33% indica que la edad es determinante, un 30% que depende del tipo de puesto, un 25% que influye pero no determina, y un 11% que no tiene impacto.

Si bien el 96% de los encuestados percibe discriminación por edad en el mundo laboral, este porcentaje disminuye al 46% cuando se les pregunta si la experimentan en su propio lugar de trabajo.

Entre las manifestaciones internas más frecuentes se mencionan la prioridad a empleados más jóvenes en proyectos y reconocimientos (49%), la no contratación de personas mayores de 45 años (48%), la falta de oportunidades de ascenso (34%) y comentarios o bromas despectivas relacionadas con la edad (26%).

El estudio también evidenció que la mayoría de las organizaciones no cuenta con políticas de inclusión etaria: el 63% de las personas trabajadoras indicó que su lugar de trabajo no implementa acciones para promover la diversidad generacional. En la región, la tendencia negativa es similar: Argentina (64%), Perú (56%), Panamá (51%) y Ecuador (48%).

Frente a esto, los encuestados sugieren medidas para reducir la discriminación, como la contratación y promoción basadas en mérito y habilidades en lugar de edad (56%), programas de reintegración laboral para personas mayores de 45 años (45%), fomentar una cultura que valore la diversidad generacional (42%) y capacitaciones sobre inclusión etaria (36%).

El estudio ‘¿Es la edad un factor determinante?’ incluyó la participación de 2.674 personas trabajadoras de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú, y buscó identificar percepciones y experiencias de discriminación etaria, así como evaluar las políticas y prácticas organizacionales que promueven o limitan la inclusión generacional.