Deberá pagar más de $14 millones: Suprema confirma condena a dueño de perros que atacaron a trabajadora

El máximo tribunal rechazó todos los recursos del acusado, confirmando que fue negligente al no controlar a sus animales.

La Corte Suprema ratificó la condena contra el dueño de dos perros que atacaron y provocaron graves lesiones a una trabajadora en la comuna de Doñihue, en noviembre de 2019.

El fallo obliga al propietario de los animales a pagar una indemnización equivalente a 383 UF (más de $14 millones) por concepto de daño moral.

En una decisión dividida, la Primera Sala del máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo, confirmando así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El tribunal consideró que el demandado no acreditó haber actuado con la diligencia debida ni que su estado de salud le impidiera adoptar medidas para evitar el ataque.

“El propietario no demostró el cuidado exigible respecto de los animales que causaron el daño, ni logró acreditar impedimentos que lo eximieran de responsabilidad”, señala la resolución, subrayando que la carga de la prueba recaía sobre la defensa.

El fallo también descartó errores en la valoración de las pruebas, argumentando que la ponderación de testimonios y documentos corresponde exclusivamente a los jueces de instancia. “La recurrente busca una nueva evaluación de los antecedentes, lo que excede las atribuciones de esta Corte”, indicó el texto.

Finalmente, la Suprema reafirmó que no se configuró un caso fortuito y que las lesiones sufridas por la trabajadora fueron consecuencia directa de la falta de precaución del dueño de los canes.

