FOTOS. Quiénes son los hijos y nietos de Héctor Noguera: los familiares que siguen los pasos del actor que murió a los 88 años

Muchos se dedicaron a la actuación, mientras que otros también siguieron ligados a las artes, pero como escritores y músicos.

Alejandro Basulto

Quiénes son los hijos y nietos de Héctor Noguera: los familiares que siguen los pasos del actor que murió a los 88 años

El fallecimiento del destacado actor chileno Héctor “Tito” Noguera, a los 88 años, dejó una profunda huella en el mundo de las artes escénicas y también en su propia familia, donde varios de sus descendientes siguieron el camino artístico que él trazó con dedicación y talento.

Su hija Amparo Noguera fue quien confirmó la noticia y explicó la causa del deceso: “Él estuvo con un cáncer hace bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”.

La partida del intérprete cierra una trayectoria marcada por más de seis décadas de trabajo en el teatro, el cine y la televisión chilena, gran parte de ella vinculada al Teatro de la Universidad Católica, donde ejerció además como director y académico.

Más allá de su carrera, Héctor Noguera también dejó una herencia familiar ligada a las artes, con hijos y nietos que continuaron su legado.

Los descendientes del primer matrimonio de Héctor Noguera

De su primer matrimonio con Isidora Portales, nacieron dos hijas, la primera, María Piedad Noguera (1963), gestora y productora teatral. Piedad formó una familia donde las nuevas generaciones también abrazaron la actuación. Sus tres hijas, Manuela Moreno, Catalina Stuardo y Matilde Stuardo, han participado en diversas producciones nacionales.

Manuela fue parte de la teleserie Juegos de Poder (Mega), donde interpretó a la nieta del personaje que encarnaba su propio abuelo. La actriz, de 35 años, tiene un hijo llamado Beltrán y en 2023 contrajo matrimonio con la cantante Fran Straube, conocida artísticamente como “Rubio”.

Catalina Stuardo, por su parte, ha actuado en ficciones como Casa de Muñecos y El Jardín de Olivia, ambas de Mega. Además, compartió escenario con su abuelo en la obra Hamlet deambula en círculos, inspirada en Autobiografía de mi padre, texto escrito por su tío Damián Noguera, y apoyada artísticamente por su madre, Piedad.

Mientras que la menor de las hermanas, Matilde Stuardo, debutó recientemente en Los Casablanca, teleserie nocturna de la misma estación, donde interpretó a una kinesióloga.

Otra de las hijas del primer matrimonio de Héctor Noguera es Amparo Noguera (1965), una de las actrices más reconocidas de la televisión y el teatro nacional. Con su padre compartió escenas memorables en teleseries emblemáticas como Romané (2000) y El circo de las Montini (2002).

Los hijos del segundo matrimonio de Héctor Noguera

Más adelante, el actor se casó con Claudia Berger, con quien tuvo cuatro hijos. La primera, Claudia Noguera, falleció poco después de nacer.

Luego llegaron Diego Noguera (1982), actor y músico que ha sido parte de series como Sudamerican Rockers; Emilia Noguera (1983), actriz, dramaturga y directora teatral; y el menor, Damián Noguera (1990), escritor y músico, quien también ha explorado las artes desde otra perspectiva.

