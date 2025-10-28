;

El fin de los “tres días hábiles”: cómo las empresas chilenas aceleran sus pagos internacionales con dólares digitales

“Hoy muchas pymes venden a velocidad digital, pero pagan con procesos del siglo pasado”.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

La lentitud de los pagos internacionales se ha convertido en un desafío crítico para las empresas chilenas, en especial para aquellas que importan insumos desde Asia y Estados Unidos.

Mientras el e-commerce nacional sigue en expansión, los tradicionales tres a siete días hábiles que tardan las transferencias internacionales afectan inventarios, liquidez y proyección comercial de los negocios.

Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las ventas online en Chile alcanzaron los US$4.725 millones en el primer semestre de 2025, con un crecimiento del 10,6%, impulsado principalmente por pymes y vendedores digitales.

Sin embargo, emprendedores que dependen de proveedores en el extranjero enfrentan un cuello de botella. Aunque ya ha habido reducción de tiempos logísticos y mejoras en su operación online, deben esperar días para que un pago internacional se libere, además de asumir comisiones y procesos manuales.

Frente a este escenario, algunas empresas están recurriendo a soluciones digitales para agilizar el proceso. Una de las más utilizadas es el USDT, una stablecoin vinculada 1:1 al dólar estadounidense, que permite realizar transacciones globales en minutos, operando 24/7 y con costos significativamente menores a los tradicionales.

“Hoy muchas pymes venden a velocidad digital, pero pagan con procesos del siglo pasado”, expuso Joel Vainstein, CEO de Orionx, identificando el principal problema.

“Nuestro método permite reducir tiempos y costos en pagos internacionales utilizando USDT, entregando liquidez más rápida para los emprendedores que importan desde Asia o Estados Unidos”, explicó.

La tecnología detrás de estas operaciones permite que las empresas paguen en pesos chilenos mientras el proveedor recibe dólares, sin alterar la facturación ni los procesos contables, logrando un ciclo de pago más corto y predecible tanto para pymes como para grandes compañías.

El comercio online chileno continúa su expansión. La CCS estima que las ventas digitales podrían cerrar 2025 en torno a los US$9.457 millones, mientras que el e-commerce nacional superaría los $9 billones, consolidando a las pymes digitalizadas como motores del sector.

“Nuestro objetivo es que las empresas se concentren en vender, mientras nosotros simplificamos la experiencia de pago internacional. La adopción de USDT está creciendo porque resuelve un problema real: mover capital de forma rápida, segura y a menores costos”, enfatizó Vainstein.

Para los emprendedores del comercio electrónico, el desafío ya no es solo vender online, sino operar con herramientas que les permitan escalar de manera eficiente y segura en un mercado global cada vez más exigente.

