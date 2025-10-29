Más de 600 maletas perdidas serán rematadas en el Aeropuerto de Santiago: revisa fecha y requisitos

El tradicional remate de maletas extraviadas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez ya tiene nueva fecha confirmada. Y reunirá más de 600 artículos entre equipajes, bolsos y mochilas que nunca fueron reclamados por sus dueños.

¿Cuándo será el remate de maletas?

La Municipalidad de Pudahuel informó que la subasta, originalmente programada para el 29 de octubre, fue reprogramada para el 17 de diciembre de 2025.

En esa jornada se pondrán a disposición 661 lotes en total, de los cuales cerca de 300 corresponden a maletas extraviadas en el Aeropuerto de Santiago.

El resto incluye bolsos, mochilas y distintos artículos rodantes, todos provenientes de hallazgos no reclamados entre 2024 y 2025.

Estos objetos se encuentran actualmente resguardados en las bodegas municipales de Pudahuel, donde se almacenan hasta que pueden ser subastados al público.

¿Cómo participar?

Desde la municipalidad indicaron que en los próximos días se informarán los horarios, el proceso de inscripción y la exhibición previa para el remate del 17 de diciembre.

Quienes deseen participar deberán ser mayores de 18 años, presentar su cédula de identidad y Clave Única, y pagar la garantía correspondiente dentro del plazo que se anuncie.