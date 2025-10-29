;

The Color Run Santiago 2025: revisa fecha, lugar, precios y cómo conseguir tu kit oficial

El evento pet friendly que celebra el deporte anuncia su regreso con una fiesta llena de color.

Javiera Rivera

Miles de personas ya se preparan para ser parte de The Color Run Santiago 2025, una experiencia donde no importa quién llega primero, sino disfrutar el recorrido.

El evento se realizará el domingo 9 de noviembre en Ciudad Empresarial, punto que se convertirá en un gran festival de color desde las 8:30 de la mañana.

Habrá DJ en vivo, estaciones de pintura, concursos, portal de espuma y regalos para los asistentes.

Entradas y precios

Los tickets están disponibles a través de Passline ingresando (AQUÍ) con dos alternativas:

  • Kit general: $17.000
  • Kit con medalla: $20.000

Cada corredor recibirá una polera oficial, morral, sachet de polvos de colores y pulsera de acceso.

Los kits se entregarán entre el 4 y el 8 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, en el stand del edificio oriente de Parque Arauco (terraza Open Gourmet), presentando cédula de identidad y código QR.

Todo lo que debes saber

  • Estacionamiento: habrá estacionamiento pagado disponible; se recomienda llegar temprano para evitar filas.
  • Qué llevar: asiste liviano, solo con el morral del kit oficial y lo esencial para correr con comodidad.
  • Hidratación: lleva una botella reutilizable para rellenar en los puntos de agua habilitados.
  • Sol: usa gorro, bloqueador solar y lentes para protegerte durante la jornada.
  • Ropa: elige prendas y zapatillas que puedas colorear sin problema. Los polvos son 100% lavables y elaborados con maicena y colorantes naturales.
  • Mascotas: el evento es pet friendly, pero se aconseja llevarlas solo si se sienten cómodas entre la multitud. No olvides agua y bolsas sanitarias.
  • Pulsera: ten tu pulsera oficial puesta al ingresar; es tu entrada al evento.
Pablo Vera

