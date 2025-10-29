“Te apuesto que está mala”: Expertos revelan cuándo hay que cambiar la manguera del gas en las casas / Captura

“Te apuesto que la manguera del gas de tu cocina está mal”, dice un video publicado en redes sociales por Gas Los Tres Peter, una cuenta que constantemente desmiente mitos y entrega consejos prácticos sobre el uso seguro del gas en el hogar.

En el registro, “El Tío Peter” y ”El Chico” revelaron en qué hay que fijarse para cambiar un accesorio clave. El dato no es menor: muchas veces se ignora que no este tubo flexible NO tiene duración indefinida.

Antes que nada, la manguera debe estar certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Si no cumple con esa norma, lo recomendable es reemplazarla de inmediato y adquirir una realmente cumpla.

“¿Sabías que la manguera dura solo cinco años?“, explicaron. En la superficie siempre aparece la fecha grabada y no se debería pasar por alto.

“Si es certificada y tiene menos de cinco años estás evitando que tengan fugas y que tu casa esté en peligro”, concluyeron.

Otro punto clave es revisar que el accesorio no esté reseco o roto en su superficie. Por nada el mundo hay que ponerse creativos y empezar a alargarla con cintas o adaptadores.

“El gas es seguro si se usa bien”, escribieron junto al breve clip. “Cuida tu hogar, cuida tu familia“, aconsejaron.

La explicación: