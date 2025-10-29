;

Sernapesca logra acuerdo con Rusia y asegura exportaciones de salmón y mariscos chilenos

El organismo confirmó que 34 empresas quedaron habilitadas, pero 7 suspendidas temporalmente.

Javiera Rivera

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) confirmó que las exportaciones chilenas de productos del mar hacia Rusia continuarán operativas.

La decisión se da tras una serie de reuniones técnicas con el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario ruso (Rosselkhoznadzor) en San Petersburgo.

La directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia Almonacid, encabezó la delegación chilena junto al embajador en Rusia, Eduardo Escobar, para revisar los resultados de las auditorías.

Fue un encuentro muy positivo, donde se descartó el cierre del mercado ruso y se reconoció a Sernapesca como entidad técnica para abordar las observaciones detectadas”, señaló Tapia Almonacid.

7 empresas fueron suspendidas

De acuerdo con Sernapesca, 34 empresas chilenas mantendrán su habilitación para exportar productos pesqueros y acuícolas a Rusia.

Sin embargo, 7 firmas quedaron suspendidas temporalmente por certificación sanitaria, hasta que subsanen las irregularidades detectadas por el Rosselkhoznadzor.

Según el medio especializado SeafoodSource.com, las compañías afectadas son Salmones Blumar, Cermaq Chile, Exportadora Los Fiordos, Crustáceos Sur, Salmones Camanchaca, Pesquera Torres del Paine y Álvarez y Álvarez.

Hasta septiembre de este año, Chile había exportado 46.320 toneladas de productos del mar al mercado ruso, por un valor FOB de 285 millones de dólares, informó Sernapesca.

