FOTOS. Así se vivió el operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro: hay más de 60 muertos

El procedimiento fue parte de una estrategia para frenar la expansión del grupo criminal “Comando Vermelho”.

Agencia Xinhua

Megaoperativo policial, Río de Janeiro

Megaoperativo policial, Río de Janeiro / MAURO PIMENTEL

Al menos 60 personas murieron, entre ellas cuatro policías, y otras 81 fueron detenidas durante un megaoperativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro, Brasil, especificamente en los complejos de Alemão y Penha.

El despliegue, denominado “Operación Contención”, ha sido calificado por el propio gobierno como el más letal en la historia de la ciudad, ya que ha movilizó más de 2.500 efectivos de la policía con el fin de ejecutar más de 100 detenciones.

Un despliegue masivo contra el Comando Vermelho

Según el Palacio Guanabara, sede del Gobierno de Río de Janeiro, el objetivo del operativo fue desarticular al Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal de Brasil, dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el sicariato.

Según el gobierno, entre los fallecidos se cuentan 56 presuntos miembros del grupo y cuatro uniformados —dos de la Policía Civil y dos del BOPE—.

Durante la operación se decomisaron 31 fusiles, además de municiones y explosivos, y se logró capturar a un presunto líder del Comando Vermelho, acusado de coordinar la violencia en el conjunto de favelas de Chapadão.

Posteriormente, imágenes captadas por agencias internacionales mostraron la magnitud del operativo: helicópteros sobrevolando las favelas, vehículos blindados y columnas de humo en varios sectores.

Revisa las imagenes:

Megaoperativo policial, Río de Janeiro / MAURO PIMENTEL

Megaoperativo policial, Río de Janeiro / MAURO PIMENTEL

MAURO PIMENTEL

MAURO PIMENTEL

