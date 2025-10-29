Robo en vivo interrumpe matinal: dirigente de Meiggs sufre intento de asalto en plena entrevista

Un insólito momento se vivió en el matinal de Chilevisión, luego de que Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, sufriera un intento de asalto en plena entrevista en vivo.

El dirigente conversaba con Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui sobre la venta y arriendo de espacios en el popular barrio comercial, en medio de la preparación para la temporada navideña.

Sin embargo, mientras explicaba la situación del comercio, fue sorprendido por un desconocido que intentó robarle el celular.

“Ruego que me disculpen, la transmisión no es de muy buena calidad, estaba haciéndola en la calle y me trataron de robar el celular, tuve que entrar a un estacionamiento”, explicó Numi, evidentemente agitado.

Pausa de emergencia en el estudio

El inesperado episodio tomó por sorpresa a los animadores del matinal.

“Se escucha un poquito ahogado, perdimos la imagen, así que vamos a hacer un altito”, comentó Julio César Rodríguez antes de cortar la transmisión y pasar a una pausa comercial.

Minutos más tarde, el dirigente reapareció en pantalla para continuar su entrevista y relatar los problemas de seguridad que enfrentan los locatarios del sector.

Pero, optó por no profundizar en el intento de robo que acababa de sufrir.