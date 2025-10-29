Tribunal de Disciplina confirma drásticas sanciones para Gary Medel y Fernando Zampedri tras el Clásico Universitario

En la Universidad Católica todo es alegría luego del triunfo ante la U en el Clásico Universitario, aunque este martes recibieron dos golpes importantes de cara al siguiente partido.

El Tribunal de Disciplina confirmó las peores noticias para Daniel Garnero, quien tendrá dos bajas clave para enfrentar a O’Higgins.

La peor parte se la llevó Gary Medel, que tras la tarjeta roja que recibió por la fuerte entrada contra Lucas Di Yorio, fue sancionado con dos fechas de castigo. De esta forma, el “Pitbull” no solo se perderá el duelo ante el “Capo de Provincia”, sino que también quedará fuera frente a Deportes La Serena.

Además, la Primera Sala ratificó la tarjeta amarilla de Fernando Zampedri, quien llegó a ocho amonestaciones y deberá cumplir un partido de suspensión por acumulación.

A esto se suman las bajas de Jhojan Valencia, también por acumulación de amarillas, y de Cristián “Cimbi” Cuevas, que salió lesionado ante los azules.

Con este panorama, Daniel Garnero tendrá que hacer malabares para armar la oncena que enfrentará a O’Higgins este sábado 1 de noviembre en el Claro Arena.