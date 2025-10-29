;

“Prohibido subir haitianos”: el insólito mensaje de empresa de transportes

Una comunicado interno advirtió la medida a los choferes, pese a que no es legal.

Javier Méndez

Recientemente, una insólita situación se vivió en República Dominicana.

Un comunicado interno de la empresa de transporte Utrasars SRL, que opera la ruta Santiago Rodríguez–Santiago, ha desatado una fuerte polémica.

“Queda totalmente prohibido montar nacionales haitianos en nuestras unidades”, se leyó en un comunicado interno.

“Hacemos de su conocimiento que serán notificados ante el Ministerio del Trabajo por esta falta”, concluyó la administración.

La situación generó indignación y rechazo, sobre todo en las redes sociales. Se denunció discriminación racial y una violación a los derechos fundamentales de libre tránsito y dignidad humana.

Según preciso Diario Libre, las leyes del país no autorizan a ninguna empresa privada a prohibir el acceso de pasajeros por su nacionalidad.

