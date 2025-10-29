;

VIDEO. Por el deceso de Héctor Noguera: participante de “El Internado” se encuentra en Chile tras retirarse del reality

Antes de emprender el viaje, el chico reality realizó una potente y emotiva declaración.

Alejandro Basulto

Mega

Mega

El actor Etienne Bobenrieth se encuentra en Chile debido a que detuvo su participación en el reality El Internado, que se graba en Perú, luego de recibir la noticia del fallecimiento del reconocido actor chileno Héctor “Tito” Noguera, quien fue su exsuegro.

Según fuentes de ADN.cl, el intérprete, quien tiene dos hijas, Mila y Santina, fruto de su relación con Emilia Noguera, hija del fallecido actor, decidió regresar temporalmente a Chile para acompañar a la familia en este difícil momento. Su reacción ante la noticia del deceso de su exsuegro fue compartida por Mega, que difundió imágenes del momento previo a su viaje, donde el actor le dedicó un emotivo mensaje.

“Creo que artísticamente marcó a muchas personas, a muchos alumnos, a muchos actores, a muchos directores. Y para mí en lo artístico me potenció, me potenció mucho. Las veces que trabajé con él en teleseries, las veces que él fue mi director en una obra, yo aprendí como si hubiese estudiado 10 años con los mejores profesores de teatro”, expresó con evidente emoción.

ADN

Además, el actor recordó que “en términos personales, era un hombre muy familiar, que siempre juntó a la familia. No perdonaba que uno no estuviese los domingos almorzando en su casa. Cada vez que yo, por ejemplo, no podía o no quería ir por alguna razón a almorzar los domingos, siempre había que darle una excusa, pero muy importante”.

Entre risas y nostalgia, agregó: “Así que había que traer un certificado médico para explicar por qué uno no iba a almorzar con él los domingos. Deja un espíritu familiar que me lo guardo en el corazón para siempre. Yo, toda la familia, si bien yo no estoy con la madre de mis hijas, sí estoy con la madre de mis hijas en términos familiares. La quiero mucho, quiero mucho a toda esa familia”.

En gran parte eso tiene que ver con el espíritu familiar que siempre transmitió el Tito. Así que un besito gigante para todos ellos y un besito para el cielo, para el Tito”, concluyó Etienne, quien tras el funeral, volverá al encierro en Perú.

