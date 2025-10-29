;

¿Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con vinagre? Aprende este truco casero paso a paso

Un método que combina dos ingredientes comunes y que sorprende por sus resultados.

Javiera Rivera

En el mundo de los trucos de limpieza natural, una mezcla sencilla está revolucionando los hogares: hervir cáscaras de naranja con vinagre.

Este método casero se ha vuelto viral por su capacidad para limpiar, desinfectar y perfumar los espacios, sin necesidad de productos químicos.

El vinagre blanco es conocido por su poder desinfectante. Elimina bacterias, hongos y restos de grasa con facilidad, mientras que las cáscaras de naranja liberan aceites esenciales que neutralizan los malos olores.

Al combinar ambos ingredientes, se obtiene un limpiador ecológico, económico y muy eficaz, ideal para mesones, pisos, azulejos, vidrios, muebles de cocina o electrodomésticos.

Cómo preparar el limpiador casero paso a paso

  • Junta las cáscaras de naranja (también sirven las de mandarina o limón).
  • Colócalas en una olla y cúbrelas completamente con vinagre blanco.
  • Hierve la mezcla durante unos minutos, hasta que el aroma cítrico se sienta en toda la cocina.
  • Deja enfriar y cuela el líquido.
  • Guárdalo en una botella con atomizador o en un frasco de vidrio con tapa.

Tip: puedes aplicar el preparado directamente sobre las superficies o diluirlo con un poco de agua si quieres una limpieza más suave.

Además, este truco casero no solo limpia y perfuma, también ayuda a mantener alejados a insectos y roedores, ya que elimina los restos de comida y olores que suelen atraerlos.

