Mauricio Macri y la vez que estuvo a nada de fichar a Marcelo Salas para Boca Juniors: “Lo tenía listo, todavía me arrepiento”

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, se encuentra en nuestro país en un viaje empresarial relacionado con uno de sus tantos negocios.

En su visita, el político fue invitado por la Universidad Católica para conocer el Claro Arena, donde se le pudo ver recorriendo las instalaciones del recinto acompañado por dirigentes de Cruzados.

Tras finalizar el recorrido en Las Condes, el también exmandamás de Boca Juniors conversó con Canal 13, donde recordó la vez que estuvo a punto de fichar a Marcelo Salas, quien finalmente terminó jugando en River Plate, el clásico rival.

“Lo tenía listo a Salas y lo dejé ir a River, todavía me arrepiento. Hubo discusiones internas en la directiva, donde algunos decían que no podíamos traer tantos jugadores de un mismo representante”, contó el dirigente argentino.

“Ante eso dije: ‘bueno, que no venga’. Después me lo tuve que aguantar haciendo su celebración cuantas veces”, sentenció el expresidente, claramente arrepentido de no haber concretado el fichaje del “Matador”.

La historia cuenta que Marcelo Salas viajó hasta Argentina para firmar con los “xeneizes”, pero finalmente todo se trabó y terminó recalando en River Plate, donde incluso debutó anotando en un Superclásico ante el equipo de Macri.