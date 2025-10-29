Linkin Park anuncia evento especial por Halloween este viernes en Santiago: revisa acá a qué hora y dónde se realizará

Antes de reencontrarse con su público chileno, Linkin Park organizó una experiencia gratuita para sus fans en Santiago. Será este viernes 31 de octubre, entre las 16:00 y las 19:00 horas, en el skatepark del Parque Bustamante, recinto que se transformará por unas horas en el Linkin Parque Halloween.

El encuentro busca celebrar el regreso del grupo a Chile con una jornada temática previa al concierto del domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional. Durante la tarde, los asistentes podrán participar en actividades, concursos y recibir dulces oficiales de la banda, los cuales estarán disponibles hasta agotar existencias.

Dentro de algunas de las bolsitas se esconderán golden tickets con premios especiales, entre ellos vinilos, CD’s y entradas para el esperado show. La organización además invita a todos los fanáticos a asistir con disfraces inspirados en la estética o las canciones de Linkin Park para sumarse al ambiente de Halloween.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación del colectivo Skate Adaptado, que promueve la inclusión y el acceso universal al deporte. Ellos realizarán una competencia de skate en disfraces, combinando el espíritu del skate con la música alternativa y el mensaje de integración.

Difícilmente los integrantes de la banda estén físicamente en Chile esa tarde, ya que se presentarán esa misma noche en Buenos Aires, antes de viajar a Santiago.

Entre los comentarios de la publicación en Instagram en la que Linkin Park anunció este evento, una seguidora argentina advirtió: “Consejo: Vayan tres horas antes, porque acá en Argentina la fila interminable y se agotó rápido el stock. Tengo más tips, pero me lo guardo, así disfrutan las sorpresas”.