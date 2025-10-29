Linkin Park anuncia evento especial por Halloween este viernes en Santiago: revisa acá a qué hora y dónde se realizará
El acceso será gratuito.
Antes de reencontrarse con su público chileno, Linkin Park organizó una experiencia gratuita para sus fans en Santiago. Será este viernes 31 de octubre, entre las 16:00 y las 19:00 horas, en el skatepark del Parque Bustamante, recinto que se transformará por unas horas en el Linkin Parque Halloween.
El encuentro busca celebrar el regreso del grupo a Chile con una jornada temática previa al concierto del domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional. Durante la tarde, los asistentes podrán participar en actividades, concursos y recibir dulces oficiales de la banda, los cuales estarán disponibles hasta agotar existencias.
Dentro de algunas de las bolsitas se esconderán golden tickets con premios especiales, entre ellos vinilos, CD’s y entradas para el esperado show. La organización además invita a todos los fanáticos a asistir con disfraces inspirados en la estética o las canciones de Linkin Park para sumarse al ambiente de Halloween.
Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación del colectivo Skate Adaptado, que promueve la inclusión y el acceso universal al deporte. Ellos realizarán una competencia de skate en disfraces, combinando el espíritu del skate con la música alternativa y el mensaje de integración.
Difícilmente los integrantes de la banda estén físicamente en Chile esa tarde, ya que se presentarán esa misma noche en Buenos Aires, antes de viajar a Santiago.
Entre los comentarios de la publicación en Instagram en la que Linkin Park anunció este evento, una seguidora argentina advirtió: “Consejo: Vayan tres horas antes, porque acá en Argentina la fila interminable y se agotó rápido el stock. Tengo más tips, pero me lo guardo, así disfrutan las sorpresas”.
