“Inter-Reality” de Norton Maza representará a Chile en la Bienal de Venecia 2026

El Ministerio de las Culturas seleccionó “Inter-Reality”, del artista chileno Norton Maza, como la propuesta oficial del Pabellón de Chile para la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que se inaugurará en mayo de 2026. La obra, curada por Dermis León y Marisa Caichiolo y gestionada por Claudia Pertuzé, fue elegida en convocatoria pública por su solidez curatorial, excelencia artística y viabilidad técnica.

Según la cartera, la participación en Venecia “sitúa a Chile en la mayor vitrina del arte contemporáneo del mundo” y, en este caso, propone un diálogo poético entre lo local y temas universales como ecología y geopolítica.

La instalación plantea un contraste entre un exterior monumental, tecnológico y sofisticado —que alude a geopolítica, paisaje y medioambiente— y un interior con dioramas precarios y artesanales, sello de la inventiva latinoamericana. Allí, Maza relee el arte clásico (Rembrandt, Vermeer, Caravaggio) para cruzarlo con realidades contemporáneas: fake news, migración, violencia cultural y devastación ambiental.

El recorrido será inmersivo: sonidos de helicópteros y aviones se entrelazan con cantos ancestrales y registros de naturaleza recopilados a lo largo de Chile, en un archivo sonoro que busca conectar lo íntimo con lo político y lo local con lo global. El visitante es invitado a “espiar” y descubrir lo que no está a simple vista.

El proyecto fue elegido por un jurado internacional integrado, entre otros, por Eduardo Feuerhake, Raphael Fonseca, Victoria Noorthoorn, Jorge Macchi, Andrea Pacheco, Sergio Pardo y Voluspa Jarpa. El equipo se complementa con el arquitecto Mathias Klotz y la artista/diseñadora Beatrice di Girolamo.

El envío nacional es fruto del trabajo conjunto del Ministerio de las Culturas, DIRAC de Cancillería y la Embajada de Chile en Italia. Por primera vez, el ministerio también reconoció otras propuestas destacadas del concurso: “Travesías de Amereida”, “Hacer un sol / To make a sun” y tres Menciones Honrosas (“El cosmos y sus planetas…”, “Enjambre / Swarm” y “Silabario”).

Con Inter-Reality, Maza reafirma una trayectoria centrada en instalaciones de gran escala que combinan memoria, política y ecología, insertando la creación chilena en una conversación global sobre territorio, poder y futuro.