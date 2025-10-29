;

“Inter-Reality” de Norton Maza representará a Chile en la Bienal de Venecia 2026

La instalación conjuga paisaje, geopolítica y ecología con dioramas artesanales y una banda sonora inmersiva que cruza cantos ancestrales y registros de la naturaleza.

Mario Vergara

“Inter-Reality” de Norton Maza representará a Chile en la Bienal de Venecia 2026

“Inter-Reality” de Norton Maza representará a Chile en la Bienal de Venecia 2026 / Mario Andrés Vergara Escobar

El Ministerio de las Culturas seleccionó “Inter-Reality”, del artista chileno Norton Maza, como la propuesta oficial del Pabellón de Chile para la 61ª Bienal de Arte de Venecia, que se inaugurará en mayo de 2026. La obra, curada por Dermis León y Marisa Caichiolo y gestionada por Claudia Pertuzé, fue elegida en convocatoria pública por su solidez curatorial, excelencia artística y viabilidad técnica.

Según la cartera, la participación en Venecia “sitúa a Chile en la mayor vitrina del arte contemporáneo del mundo” y, en este caso, propone un diálogo poético entre lo local y temas universales como ecología y geopolítica.

La instalación plantea un contraste entre un exterior monumental, tecnológico y sofisticado —que alude a geopolítica, paisaje y medioambiente— y un interior con dioramas precarios y artesanales, sello de la inventiva latinoamericana. Allí, Maza relee el arte clásico (Rembrandt, Vermeer, Caravaggio) para cruzarlo con realidades contemporáneas: fake news, migración, violencia cultural y devastación ambiental.

ADN

El recorrido será inmersivo: sonidos de helicópteros y aviones se entrelazan con cantos ancestrales y registros de naturaleza recopilados a lo largo de Chile, en un archivo sonoro que busca conectar lo íntimo con lo político y lo local con lo global. El visitante es invitado a “espiar” y descubrir lo que no está a simple vista.

El proyecto fue elegido por un jurado internacional integrado, entre otros, por Eduardo Feuerhake, Raphael Fonseca, Victoria Noorthoorn, Jorge Macchi, Andrea Pacheco, Sergio Pardo y Voluspa Jarpa. El equipo se complementa con el arquitecto Mathias Klotz y la artista/diseñadora Beatrice di Girolamo.

Revisa también:

ADN

El envío nacional es fruto del trabajo conjunto del Ministerio de las Culturas, DIRAC de Cancillería y la Embajada de Chile en Italia. Por primera vez, el ministerio también reconoció otras propuestas destacadas del concurso: “Travesías de Amereida”, “Hacer un sol / To make a sun” y tres Menciones Honrosas (“El cosmos y sus planetas…”, “Enjambre / Swarm” y “Silabario”).

Con Inter-Reality, Maza reafirma una trayectoria centrada en instalaciones de gran escala que combinan memoria, política y ecología, insertando la creación chilena en una conversación global sobre territorio, poder y futuro.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad