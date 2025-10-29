Desarticulan banda que robaba cables de cobre y que se hacían pasar por técnicos: 15 personas detenidas

Un amplio operativo policial permitió la captura de parte de una organización criminal que operaba en distintas regiones del país, cuyos miembros se hacían pasar por trabajadores de empresas de telecomunicaciones para robar cables de cobre.

La investigación, liderada por la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Ministerio Público, permitió acreditar su participación en 17 delitos cometidos en la Región del Biobío.

Las diligencias incluyeron entradas y registros en domicilios de la Región Metropolitana y del Maule, donde participaron más de 150 detectives.

Durante el procedimiento se incautaron cuatro armas de fuego, munición, droga, dinero en efectivo, un vehículo y un inhibidor de señal, elementos asociados al accionar del grupo.

La investigación se remonta a abril de 2025, cuando fueron detenidas siete personas en flagrancia mientras se encontraban cortando cables subterráneos de cobre. Para pasar inadvertidos, los sujetos utilizaban vestimentas y credenciales falsas de empresas del rubro, simulando ser técnicos que realizaban labores de mantención.

Según detallaron fuentes policiales, a partir de esas primeras detenciones se logró vincular a los sospechosos con una organización criminal estructurada, dedicada no solo al robo de cobre, sino también a otros delitos como robo con violencia, tráfico de drogas y asociación ilícita.

Fruto del trabajo de inteligencia y análisis criminal, se solicitaron nuevas órdenes de detención y allanamiento, que culminaron con la captura de 15 personas, 13 de ellas integrantes de la banda. Además, se aprehendió a una mujer con orden pendiente y a un hombre con cuatro detenciones previas.

Las pesquisas también posicionaron a los imputados en dos robos con violencia cometidos en la comuna de Pelarco, además de los 17 ilícitos vinculados al robo de cable soterrado en Biobío.

Las autoridades señalan que este tipo de delitos no solo genera pérdidas millonarias, sino también interrupciones de servicios esenciales para la comunidad, como telecomunicaciones y suministro eléctrico.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.