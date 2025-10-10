Municipalidad de La Florida reporta 70% de avance en trabajos por el desalojo de toma Dignidad

La Municipalidad de La Florida informó un 70% de avance en el desalojo de la toma Dignidad, ubicada en el borde norte de la Quebrada de Macul, operativo que comenzó el jueves y que busca recuperar el terreno para construir un parque urbano.

El alcalde Daniel Reyes detalló que los equipos municipales han retirado más de 500 toneladas de escombros y que se espera completar los trabajos durante la jornada.

Además, indicó que 145 familias ya abandonaron el lugar, aunque ninguna hizo uso del albergue habilitado en el gimnasio comunal.

“Realizamos patrullaje constante, coordinado entre los equipos de seguridad municipal, carabineros y vamos a contar con vigilancia aérea a través de drones municipales”, señaló Reyes, quien subrayó que la medida busca impedir nuevas ocupaciones en una zona que representa “un riesgo para la integridad física y la vida”.

Buen balance desde el Gobierno

En paralelo, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, destacó la coordinación institucional y el avance del operativo. “Vamos a seguir avanzando con el propósito de ojalá mañana culminar esta primera etapa y después hacer el retiro de escombros”, afirmó.

Además, precisó que el proceso continuará con la inhabilitación del terreno para evitar futuras tomas.

El municipio también informó sobre un operativo veterinario junto a fundaciones, que ha permitido rescatar más de 200 animales, entre ellos 120 perros y 95 gatos.

Según los catastros comunales, en la toma habitaban cerca de 630 personas agrupadas en 194 familias, de las cuales varias ya habían postulado a subsidios habitacionales, aunque su implementación aún no se concreta.