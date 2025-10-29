Carabinero usaba licencias médicas falsas para participar en asaltos con banda que se disfrazaba de policías / Hans Scott

Un cabo primero de Carabineros en servicio activo fue acusado de integrar una banda criminal que se hacía pasar por funcionarios de la institución para cometer violentos asaltos y “quitadas de droga”.

Según un reportaje de CHV Noticias, el uniformado gestionaba licencias médicas falsas para ausentarse de sus funciones y así participar en los delitos junto a sus cómplices.

Un asalto frustrado destapó la trama

El caso salió a la luz tras un intento de robo ocurrido el 18 de enero en Peñalolén, donde cinco sujetos llegaron en un furgón vestidos con uniformes de Carabineros.

Los delincuentes intentaron convencer al dueño de casa para ingresar al inmueble, asegurando que realizaban un procedimiento policial. Sin embargo, la víctima sospechó del engaño y alertó a la policía.

Los falsos carabineros escaparon, pero fueron perseguidos por patrullas reales. Durante la huida dispararon contra los funcionarios y abandonaron la camioneta en La Florida, donde dejaron armas, vestimentas institucionales.

El funcionario involucrado: licencias falsas y datos institucionales

Entre los elementos incautados se halló un teléfono perteneciente al cabo primero Lucio Orellana Ibáñez, quien trabaja en la subcomisaría de Requínoa, región de O’Higgins.

Según la investigación, el uniformado usaba el sistema interno AUPOL —al que solo tienen acceso funcionarios policiales— para obtener información de las víctimas y entregarla a la banda.

Finalmente, el Ministerio Público está investigando si hay más funcionarios involucrados en la red delictual, ya que los mensajes y registros telefónicos apuntan a una estructura organizada.