VIDEO. Destapan crudo ataque a Krishna Aguilera justo días antes de su muerte: “Llegó sangrando a la casa”
El papá de la joven relató el hecho, indicando que “desde ahí mi hija estaba nerviosa”.
Cada día se conocen detalles más crudos de la vida y muerte de Krishna Aguilera, la joven cuyo cuerpo apareció hace unos días en Calera de Tango.
Es que el caso ha conmocionado a la opinión pública. Y más ahora, que su propio padre relató un episodio ocurrido justo semanas antes de su deceso.
Leonardo Aguilera habló con el matinal Mucho Gusto y fue consultado sobre si Krishna había llegado alguna vez a su casa con lesiones.
“Sí, estuvo peleando. La otra niña le enterró un cuchillo en la pierna y llegó sangrando a la casa. Desde ahí mi hija estaba nerviosa”, indicó, sorprendiendo a todos.
Y señaló que “yo le dije ‘si a ti te pasa algo, no me voy a meter en nada, porque nunca me haces caso’. Ella siempre decía ‘a mí no me va a pasar nada’”.
Revisa aquí el relato
