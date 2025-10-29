Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra ministro Antonio Ulloa

En horas de la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la cuestión previa en la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Con solo 1 voto a favor, 127 en contra y 15 abstenciones, la cuestión previa fue desechada, por lo cual no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación.

Además, se declaró admisible la AC, con 141 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

El libelo contra Ulloa fue ingresado a principios de octubre por parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de destitución al no alcanzar el cuórum requerido.

La acusación constitucional apunta a presuntos vínculos de Ulloa con el abogado Luis Hermosilla, involucrado en el denominado Caso Audios.

De esta forma, la discusión por el libelo contra Antonio Ulloa seguirá en el Senado, instancia que decidirá en última instancia.