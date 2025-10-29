;

Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra ministro Antonio Ulloa

La discusión sobre el libelo, que apunta a presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosilla, continuará en el Parlamento.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Juez Antonio Ulloa

Juez Antonio Ulloa / Agencia UNO

En horas de la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la cuestión previa en la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Con solo 1 voto a favor, 127 en contra y 15 abstenciones, la cuestión previa fue desechada, por lo cual no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación.

Revisa también:

ADN

Además, se declaró admisible la AC, con 141 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones.

El libelo contra Ulloa fue ingresado a principios de octubre por parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana, luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de destitución al no alcanzar el cuórum requerido.

La acusación constitucional apunta a presuntos vínculos de Ulloa con el abogado Luis Hermosilla, involucrado en el denominado Caso Audios.

De esta forma, la discusión por el libelo contra Antonio Ulloa seguirá en el Senado, instancia que decidirá en última instancia.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad