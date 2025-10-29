“Cada aporte cuenta”: Fundación Nocedal lanza su 4ª Colecta Digital para financiar matrículas 2026
La campaña se realizará del 29 de octubre al 7 de noviembre y aspira a reunir $50 millones para ampliar el acceso a educación de calidad.
La Fundación Nocedal inició su 4ª Colecta Digital, campaña solidaria que se realizará entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre, con la meta de reunir $50 millones para subvencionar las matrículas 2026 de 240 nuevos estudiantes en sus colegios.
La iniciativa, bajo el lema “Cada aporte cuenta”, invita a la ciudadanía a donar en línea y convertirse en parte del esfuerzo por ampliar el acceso a una educación de calidad para niños y jóvenes de contextos vulnerables.
Desde la fundación destacaron que, en los últimos años, miles de personas han contribuido a que más jóvenes ingresen a la red educativa, que ofrece formación integral, gratuita y con enfoque valórico. “Nuestra misión es ofrecer educación integral y de calidad a niños y jóvenes que no siempre tienen las mismas oportunidades… esta colecta es una invitación a creer en el poder transformador de la educación”, señaló Gonzalo Esquivel, gerente de la Asociación de Amigos de la Fundación Nocedal.
Revisa también:
Cada aporte se traducirá en oportunidades concretas de ingreso para estudiantes que, de otro modo, podrían quedar fuera del sistema o acceder a alternativas de menor calidad. La organización subraya que todo lo recaudado se orienta directamente a matrículas y a abrir cupos para nuevos alumnos en 2026.
La convocatoria está abierta a personas, empresas y comunidades educativas que deseen sumarse, donando online a través del sitio institucional durante el período de la colecta.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.