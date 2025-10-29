“Cada aporte cuenta”: Fundación Nocedal lanza su 4ª Colecta Digital para financiar matrículas 2026

La Fundación Nocedal inició su 4ª Colecta Digital, campaña solidaria que se realizará entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre, con la meta de reunir $50 millones para subvencionar las matrículas 2026 de 240 nuevos estudiantes en sus colegios.

La iniciativa, bajo el lema “Cada aporte cuenta”, invita a la ciudadanía a donar en línea y convertirse en parte del esfuerzo por ampliar el acceso a una educación de calidad para niños y jóvenes de contextos vulnerables.

Desde la fundación destacaron que, en los últimos años, miles de personas han contribuido a que más jóvenes ingresen a la red educativa, que ofrece formación integral, gratuita y con enfoque valórico. “Nuestra misión es ofrecer educación integral y de calidad a niños y jóvenes que no siempre tienen las mismas oportunidades… esta colecta es una invitación a creer en el poder transformador de la educación”, señaló Gonzalo Esquivel, gerente de la Asociación de Amigos de la Fundación Nocedal.

Cada aporte se traducirá en oportunidades concretas de ingreso para estudiantes que, de otro modo, podrían quedar fuera del sistema o acceder a alternativas de menor calidad. La organización subraya que todo lo recaudado se orienta directamente a matrículas y a abrir cupos para nuevos alumnos en 2026.

La convocatoria está abierta a personas, empresas y comunidades educativas que deseen sumarse, donando online a través del sitio institucional durante el período de la colecta.