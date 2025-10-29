;

La empresa realizó una auditoría interna donde se reveló la situación.

Javier Méndez

$100 millones de pérdidas en inventarios: Sodimac presenta querella por hurtos en dos locales de la región Metropolitana

Homecenter Sodimac S.A interpuso una querella criminal por el delito de hurto simple. La empresa detectó millonarias pérdidas en los inventarios de sus locales en Melipilla y Talagante, en la región Metropolitana.

Según el texto, citado por Radio Prensa, una auditoria interna permitió establecer diferencias de más de $58 millones en primera la sucursal, un efecto de la sustracción de productos por parte de terceros.

La acción judicial busca que el Ministerio Público investigue los hechos y determine la participaciones de los autores, cómplices o encubridores.

Dentro de la lista de productos involucrados aparecen ítems de construcción, herramientas, productos de temporada y hasta muebles.

Una acción similar también se presentó en los tribunales de Talagante. En dicho punto, las pérdidas superarían los $41 millones entre enero y marzo de 2025.

ADN Radio
