$100 millones de pérdidas en inventarios: Sodimac presenta querella por hurtos en dos locales de la región Metropolitana / Fernando Lavoz

Homecenter Sodimac S.A interpuso una querella criminal por el delito de hurto simple. La empresa detectó millonarias pérdidas en los inventarios de sus locales en Melipilla y Talagante, en la región Metropolitana.

Según el texto, citado por Radio Prensa, una auditoria interna permitió establecer diferencias de más de $58 millones en primera la sucursal, un efecto de la sustracción de productos por parte de terceros.

La acción judicial busca que el Ministerio Público investigue los hechos y determine la participaciones de los autores, cómplices o encubridores.

Dentro de la lista de productos involucrados aparecen ítems de construcción, herramientas, productos de temporada y hasta muebles.

Una acción similar también se presentó en los tribunales de Talagante. En dicho punto, las pérdidas superarían los $41 millones entre enero y marzo de 2025.