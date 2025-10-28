Tess y Anna Coleman están de regreso: “Otro viernes de locos” ya tiene fecha de estreno en streaming

Tras su exitoso paso por los cines del mundo, Otro viernes de locos prepara su siguiente gran paso y mantener la popularidad de forma aún más cercana con los fanáticos.

Y es que la secuela de Un viernes de locos, la recordada película estrenada en 2003 bajo la dirección de Mark Waters, ya tiene fecha de estreno en streaming.

La historia retoma la vida de Tess y Anna Coleman, madre e hija interpretadas nuevamente por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, quienes vuelven a enfrentar una experiencia tan insólita como divertida.

Esta nueva dosis de caos y humor supo recaudar más de $153 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, volviendo a encantar a sus fans y cautivando a las nuevas generaciones.

La película explora cómo el vínculo entre Tess y Anna evoluciona al incorporarse una nueva generación: Anna, ahora madre, debe lidiar con los desafíos de unir dos familias mientras intenta mantener el equilibrio entre el amor, la paciencia y el inevitable desorden que trae la convivencia.

Descrita por la crítica como “una mirada al pasado bien hecha: divertida, graciosa y llena de corazón”, el filme apunta a repetir sus resultados positivos en las plataformas.

Otro viernes de locos tiene agendado su estreno en Disney+ para el próximo 12 de noviembre de este 2025, pudiendo llegar a mucho más público y en cualquier parte del mundo las veces que quieran.