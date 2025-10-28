;

Perú ordena investigación por muerte de alto mando militar: combatía mafias de la minería ilegal de oro

La zona donde murió el uniformado peruano está bajo emergencia, por una serie de asesinatos y atentados cometidos por sicarios contra mineros y trabajadores de los yacimientos.

El Gobierno de Perú ordenó una “exhaustiva investigación” por la muerte, en un aparente accidente, del general Marco Marín, comandante general del Comando Unificado de Pataz, la zona del norte del país donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional combaten a las mafias de la minería ilegal de oro.

“El Gobierno del Perú ha dispuesto una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente”, informó la Presidencia peruana en un mensaje publicado en la red social X.

La Presidencia expresó su “profundo pesar” por la muerte de Marín y sus “más sentidas condolencias a la familia del general de brigada del Ejército del Perú”.

El Ejército informó que Marín murió tras un “lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra”.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas detalló que el helicóptero realizaba un vuelo de transporte de personal desde la ciudad de Cajamarca hacia el distrito de Pataz, donde “sufrió un siniestro durante las maniobras de aterrizaje”.

Marín fue trasladado a un centro de salud en Vijus, en la provincia de Pataz, donde se confirmó su fallecimiento.

Golpe con una hélice

De acuerdo con la versión de un reportero del Canal N de televisión en Pataz, el militar aparentemente sufrió el golpe de una hélice de la nave y no logró ser evacuado a tiempo al centro de salud.

La Inspectoría del Comando Conjunto ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjeron los hechos.

El Gobierno peruano designó a un Comando Unificado en Pataz, provincia de la región de La Libertad, para llevar adelante las acciones de control en esta zona, declarada en emergencia, tras la denuncia de una serie de asesinatos y atentados cometidos por parte de presuntos sicarios contra mineros y trabajadores de los yacimientos en la zona.

