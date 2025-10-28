;

OpenAI reveló que miles de usuarios de ChatGPT muestran señales de crisis mental

A través de un comunicado, la empresa prometió crear medidas y que el tema “se toma muy en serio”.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Keeproll

La compañía detrás de ChatGPT, OpenAI, reveló por primera vez estimaciones sobre usuarios que muestran posibles signos de emergencias de salud mental, como psicosis, manía o pensamientos suicidas.

Según la empresa, 0,07% de los usuarios activos cada semana presentan señales compatibles con crisis mentales. Aunque parece una cifra baja, con más de 800 millones de usuarios semanales, podría equivaler a cientos de miles de personas.

Además, OpenAI estimó que 0,15% de las conversaciones incluye indicadores de planificación o intención suicida, lo que ha despertado preocupación entre expertos en salud mental.

Expertos alertan sobre riesgos

El investigador Jason Nagata, de la Universidad de California en San Francisco, señaló a la BBC que incluso porcentajes pequeños pueden implicar un gran número de personas.

Mientras que, Robin Feldman, directora del Instituto de Derecho e Innovación en IA de la misma universidad, advirtió que los chatbots “pueden crear una poderosa ilusión de realidad” y que las advertencias no siempre bastan para quienes están en riesgo.

Cabe destacar que, los datos se publican mientras la empresa enfrenta demandas por presuntos daños psicológicos. Por ello, ante las críticas, OpenAI reconoció al medio mencionado que el tema “se toma muy en serio”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad