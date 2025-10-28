;

Lluvia en Halloween: Dónde y a qué hora podría precipitar esta semana en Santiago

Algunos pronósticos del tiempo hablan de hasta 12 milímetros repartidos en la región Metropolitana.

Javier Méndez

El mes de octubre podría despedirse con lluvia en el Gran Santiago. Según el pronóstico del tiempo de Meteored, un sistema frontal dejaría chubascos esta semana entre las regiones de Coquimbo y Magallanes.

La situación llegaría este viernes 31 de octubre, justo para Halloween, a la zona central del territorio. En cifras, y acorde al Instituto Meteorológico de Noruega, se esperarían hasta 12 milímetros en ciertas comunas de la región Metropolitana.

Desde este último centro precisaron que las primeras gotas aparecerían después de las 15:00 horas.

Las comunas de la RM donde se registraría la mayor cantidad de lluvia serían las ubicadas en la zona precordillerana, aunque esta vez también habría una excepción en el poniente de la capital.

En Maipú, por ejemplo, se esperan alrededor de 12 milímetros de agua caída, una cifra considerablemente superior al promedio para esta zona. En Padre Hurtado, en tanto, podrían caer cerca de 5,2 milímetros.

Hacia el oriente, las precipitaciones se harían sentir con mayor fuerza durante la tarde, después de las 15:00 horas. En Las Condes se pronostican 6,1 milímetros, mientras que en San José de Maipo la cifra llegaría a 7,6.

Más al norte de la capital, la lluvia sería escasa. En Quilicura se proyectan solo 0,6 milímetros, y en Huechuraba y Recoleta, cerca de 1,2 mm.

Comunas del sector centro, como Providencia y Estación Central, registrarían entre 1 y 1,2 mm. En Pirque y Puente Alto las precipitaciones alcanzarían 1,5 y 1,4 mm, respectivamente.

“El aire frío en altura ayudará a que la cordillera reciba chubascos de nieve, entre las regiones de Coquimbo y del Maule”, describieron en Meteored.

