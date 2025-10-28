Incendio afecta a edificio en Santiago Centro: 200 personas debieron ser evacuadas
El siniestro se originó pasada la medianoche y llevó a la movilización de nueve compañías de Bomberos.
Durante la madrugada de este martes, un voraz incendio afectó un departamento en la comuna de Santiago, región Metropolitana, que obligó una evacuación masiva.
De acuerdo a la información preliminar, el siniestro inició pasada la medianoche al interior de un edificio de 14 pisos, ubicado en la intersección de Portugal con Santa Victoria.
En concreto, el fuego se focalizó en un departamento del piso 12 y, producto de la emergencia, la construcción debió ser evacuada en su totalidad. Unos 200 residentes salieron de sus hogares.
Al lugar llegaron nueve compañías de Bomberos para trabajar en el combate del incendio, el que ya estaría extinguido. Asimismo, no se reportaron personas heridas.
De momento se investigan las causas del siniestro que dejó con pérdida total al departamento del piso 12.
