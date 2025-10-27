Clausuran seis locales ligados a comercio sexual en Providencia: operaban con fachadas falsas

Durante las últimas semanas, el municipio de Providencia ha clausurado 6 locales comerciales que operaban bajo fachadas falsas para ocultar actividades vinculadas al comercio sexual.

Los recintos estaban ubicados principalmente en calles cercanas a Vicuña Mackenna, Bustamante y Manuel Montt, zonas donde vecinos reportaban presencia de trabajadoras sexuales durante la noche.

Funcionaban como podología o estética

Según la municipalidad, algunos locales tenían patentes legales, pero eran usadas de forma irregular: se presentaban como centros de masajes, estética o podología, mientras que otros arrendaban habitaciones para ejercer prostitución.

“Existen dos tipos de casos: locales completamente clandestinos y otros que usan giros comerciales no autorizados”, detallaron desde el municipio a CHV.

En uno de los casos más graves, el recinto funcionaba frente a un colegio básico, lo que provocó indignación entre los vecinos.

Refuerzo de vigilancia y nuevas clausuras

El plan municipal incluye la instalación de 56 cámaras de televigilancia en el sector del Parque Bustamante, con monitoreo constante para detectar redes de explotación sexual y consumo de drogas.

Además, otros dos locales están en proceso de clausura, mientras la investigación continúa para determinar si hay vínculos con organizaciones criminales.