“Fue hallado dentro de una bolsa”: PDI investiga abandono de recién nacido en terminal de buses de Iquique

Un impactante hallazgo se registró la tarde de este martes en el Terminal Rodoviario de Iquique, región de Tarapacá, donde fue encontrado el cuerpo de un recién nacido en uno de los baños del recinto.

De acuerdo con información preliminar, personal paramédico del Hospital Regional acudió al lugar tras el aviso, constatando que el bebé no presentaba signos vitales.

Investigación en curso

Hasta el terminal llegó la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Sobre el caso, el subprefecto Marcelo Pérez Morales, jefe de la BH de Iquique, detalló que el cuerpo fue encontrado “en los baños públicos, específicamente dentro de un papelero, envuelto en una bolsa”.

Revisa también Hallan sin vida a adulto mayor en Independencia: habría fallecido hace un año sin que nadie lo notara

El fiscal Valenzuela explicó que el Servicio Médico Legal (SML) deberá determinar si el recién nacido alcanzó a sobrevivir tras el parto, ya que de ello depende establecer si se trata de un delito de infanticidio.

Finalmente, indicó que se están revisando cámaras de seguridad del terminal y del perímetro municipal. En tanto, las autoridades también buscan posibles testigos que puedan aportar antecedentes.