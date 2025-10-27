;

Encuesta CEP presidencial 2025: se proyecta empate técnico entre Kast y Jara junto a una alta participación en votación de noviembre

El 85% de los encuestados aseguró que votará con toda seguridad, y un 7% dijo que probablemente lo hará.

Nelson Quiroz

Encuesta CEP presidencial 2025: se proyecta empate técnico entre Kast y Jara junto a una alta participación en votación de noviembre

La última encuesta CEP N°95, realizada entre septiembre y octubre de 2025, muestra un panorama de alta participación de cara a las elecciones presidenciales de este año.

El 85% de los encuestados afirmó que con toda seguridad irá a votar, mientras que un 7% indicó que probablemente lo hará. Solo un 3% dijo que probablemente no votará, un 4% no está seguro y un 1% no sabe o no contestó.

En cuanto a la preferencia espontánea, José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran con un 23% cada uno, seguidos por Evelyn Matthei con un 13%.

Franco Parisi obtuvo un 8%, Johannes Kaiser un 6%, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami un 2% cada uno, y Eduardo Artés no recibió menciones. Un 1% optó por otro candidato y un 21% no sabe o no contestó.

Al considerar la intención de voto en una urna simulada, Jeannette Jara aparece con un 25%, seguida por José Antonio Kast con un 23%. Evelyn Matthei alcanza un 12%, al igual que el voto nulo o blanco, mientras que Franco Parisi obtiene un 9%, igual que quienes no votarían. Johannes Kaiser logra un 6%, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami un 2% cada uno, y Eduardo Artés un 1%.

¿Y la segunda vuelta?

En simulaciones de segunda vuelta, José Antonio Kast supera a Jeannette Jara por 41% a 33%, con un 16% que elegiría nulo o blanco y un 11% que no votaría. Frente a Evelyn Matthei, Jara obtiene un 33% frente a 37% de Matthei, mientras que el 19% elegiría nulo o blanco y un 11% no votaría.

En un eventual duelo Kast-Matthei, el exministro alcanza un 33% frente a 29% de Matthei, con un 24% que elegiría nulo o blanco y un 14% que no votaría.

Respecto a la decisión de votar por un candidato específico, el 25% está decidido a votar por Kast y un 19% podría hacerlo, mientras que un 49% no lo haría. Jara tiene un 24% decidido y un 14% que podría votarla, y Matthei un 13% decidido con un 28% que podría hacerlo. Los porcentajes de quienes no votarían por otros candidatos, como Parisi, Kaiser, Mayne-Nicholls, Enríquez-Ominami y Artés, superan el 67% en todos los casos.

