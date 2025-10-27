;

Malls chinos bajo la lupa: formalidad parcial y productos peligrosos alertan a la CNC

Una investigación detectó irregularidades en rotulado, certificaciones y trazabilidad tributaria en locales de Arica a Magallanes.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó este lunes los resultados del “Informe Observación de Malls Chinos 2025”, un estudio que revela deficiencias en formalidad, fiscalización y seguridad de los consumidores en estos recintos, presentes de Arica a Magallanes.

La investigación, realizada entre agosto y septiembre de este año en 62 locales de la Región Metropolitana, Atacama, Antofagasta y La Araucanía, identificó problemas en patentes, certificaciones, rotulado de productos y emisión de boletas.

El análisis detectó que solo el 38,7% de los locales exhibe patente visible, mientras que un 50% no la muestra y un 11,3% no permite comprobarla.

Además, el 45,1% de los establecimientos comercializa productos falsificados o de procedencia dudosa, destacando perfumería, alimentos y artículos de limpieza.

La falta de etiquetado en español y certificaciones sanitarias afecta a juguetes, cosméticos, electrónicos y alimentos, generando riesgos para los consumidores. Respecto a los pagos, aunque la mayoría acepta tarjetas y efectivo, la trazabilidad tributaria es limitada y un porcentaje de las transacciones no emite boleta.

“Formalidad parcial”

Para la CNC, este panorama evidencia un modelo de “formalidad parcial” que combina prácticas legales e informales, creando competencia desleal frente al comercio establecido.

“La informalidad no solo debilita la competencia, sino que también expone a los consumidores y afecta la recaudación fiscal”, señaló José Pakomio, presidente del gremio.

Desde el organismo se hizo un llamado a fortalecer la fiscalización coordinada entre municipios, SII, Sernac, Aduanas y autoridades sanitarias, además de promover la educación al consumidor sobre los riesgos de adquirir productos sin certificación y la importancia de exigir su boleta.

