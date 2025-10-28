Con “Los Tenores” y “Ciudadano ADN”: estos son los nominados al Copihue de Oro 2025 (y así puedes votar)
Además, se reveló el premio que será sorteado entre quienes participen en la votación para elegir a los ganadores del premio.
El vigésimo aniversario de los Copihue de Oro llega cargado de reconocimientos y sorpresas. La tradicional premiación organizada por La Cuarta reveló su lista de nominados 2025, destacando a las figuras más relevantes de la televisión, la radio, el cine, las redes sociales y los formatos digitales.
En esta edición especial, Radio ADN se posiciona entre los protagonistas, con dos de sus programas más emblemáticos en competencia: Los Tenores y Ciudadano ADN.
En la categoría “Mejor Programa Deportivo”, Los Tenores, con un equipo compuesto por Carlos Costas, Cristián Arcos, Francisco Mouat, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Víctor “Tigre” Cruces, Leonardo “Leo” Burgueño y Gonzalo Jara, entre otros, aparece con grandes posibilidades de llevarse el premio.
Revisa también:
Por otro lado, en la categoría “Mejor Programa Radial”, Ciudadano ADN también compite por el galardón. El espacio, conducido por Sandra Zeballos y Cristián Arcos, se ha transformado en uno de los programas de conversación y actualidad más escuchados, combinando análisis ciudadano, cultura y temas de contingencia.
Los seguidores ya pueden votar por sus favoritos a través de www.copihuedeoro.cl, con plazo hasta el domingo 23 de noviembre. Como incentivo adicional, entre todos los votantes se sortearán dos pasajes a Buenos Aires, Argentina.
La ceremonia de premiación se realizará el jueves 4 de diciembre, en el marco de la Gala de los 20 Años del Copihue de Oro, una instancia que promete reunir a las grandes figuras del entretenimiento chileno.
Categorías y nominados Copihue de Oro 2025
Mejor Matinal
- Mucho Gusto (Mega)
- Contigo en la Mañana (CHV)
- Tu Día (Canal 13)
- Buenos Días a Todos (TVN)
- El Medio Día (TVN)
- Sabores (Zona Latina)
Mejor Animador (presentado por Geely)
- José Antonio Neme
- Eduardo Fuentes
- Daniel Fuenzalida (“Ex Huevo”)
- Martín Cárcamo
- Nacho Gutiérrez
- Julio César Rodríguez
Mejor Animadora (presentado por Geely)
- Karen Doggenweiler
- Diana Bolocco
- Priscilla Vargas
- María Luisa Godoy
- María José Quintanilla
- Carmen Gloria Arroyo
Mejor Noticiero
- 24 Horas (TVN)
- Teletrece (Canal 13)
- Meganoticias (Mega)
- Chilevisión Noticias (CHV)
- CNN Prime (CNN Chile)
Mejor Programa de Entretención
- Ahora Caigo (TVN)
- Qué dice Chile (Canal 13)
- Coliseo (Mega)
- Detrás del Muro (CHV)
- Mundos Opuestos (Canal 13)
- Fiebre de Baile (CHV)
- El Internado (Mega)
Mejor Programa de Farándula
- Only Fama (Mega)
- Hay que Decirlo (Canal 13)
- Que te lo digo (Zona Latina)
- Primer Plano (CHV)
- Podemos Hablar (CHV)
- Zona de Estrellas (Zona Latina)
Mejor Programa de Viajes
- Socios por el mundo (Canal 13)
- Chile Conectado (TVN)
- Siempre hay un chileno (Canal 13)
- Sabingo (CHV)
- El Clan (Canal 13)
- Viajando Ando (Mega)
Mejor Programa Radial
- Vamo a Calmarno (Radio Activa)
- La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)
- La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)
- Pongámonos Serios (Los 40)
- Ciudadano ADN (Radio ADN)
- Sacando la Vuelta (Radio Carolina)
Mejor Programa Deportivo
- Todos Somos Técnicos (TNT Sports)
- La Hora de King Kong (Juan Cristóbal Guarello)
- Camarín 90 (Minuto 90)
- Pauta de Juego (Radio Pauta)
- Círculo Central (TV+)
- Los Tenores (ADN)
Mejor Creador de Contenido
- Danilo 21
- Diego González
- Dr. Simi
- Claux.7
- Josefina Prado
- Paulina Fischer (@pauli_isabella)
Mejor Programa por Streaming
- Por qué tenía que decirlo
- Sin Editar
- La Junta
- Entre Broma y Broma
- El Cuarto de Música
- Quizás no sea nada (Porcel TV)
Mejor Podcast
- El Rey del Oro (Podium Podcast)
- Tomás va a morir
- Primerizas
- Expertas en Nada (Podium Podcast)
- Ciudad Crazy
- Más que titulares
Artista del Año
- Easykid
- Kidd Voodoo
- Myriam Hernández
- Katteyes
- Macha y el Bloque Depresivo
- 31 Minutos
Canción Chilena del Año
- Ponte Lokita (Katteyes y Kidd Voodoo)
- Todo Ke Ver (Jere Klein y Katteyes)
- Shiny (Easykid)
- Qloo* (Young Cister)
- Debo Aterrizar (Kidd Voodoo, Los Bunkers)
- Dopamina (Cancamusa, Gepe)
Mejor Comediante
- Felipe Parra
- Pastor Rocha
- Paloma Salas
- Lucho Miranda
- Toto Acuña
- Pamela Leiva
Mejor Ficción
- Denominación de Origen
- Los Casablanca
- Me rompiste el corazón
- El Jardín de Olivia
- Agua de Oro
- El Rey del Ring
Mejor Actuación
- Luisa Maraboli (Denominación de Origen)
- Pancho Melo (Los Casablanca y Oro Amargo)
- Jorge Arecheta (Los Casablanca)
- Daniel Muñoz (Me rompiste el corazón)
- Carmen Gloria Bresky (Me rompiste el corazón)
- Viviane Dietz (Los Casablanca)
Rey Pop (presentado por Aurus)
- José Antonio Neme
- Otakin
- El Coleccionista
- Iván González
- Don Carter
- Sammis Reyes
Reina Pop (presentado por Geely)
- Raquel Castillo
- Cony Capelli
- Luisa Maraboli
- Karla Melo
- Coté López
- Princesa Alba
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.