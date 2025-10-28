Con “Los Tenores” y “Ciudadano ADN”: estos son los nominados al Copihue de Oro 2025 (y así puedes votar)

El vigésimo aniversario de los Copihue de Oro llega cargado de reconocimientos y sorpresas. La tradicional premiación organizada por La Cuarta reveló su lista de nominados 2025, destacando a las figuras más relevantes de la televisión, la radio, el cine, las redes sociales y los formatos digitales.

En esta edición especial, Radio ADN se posiciona entre los protagonistas, con dos de sus programas más emblemáticos en competencia: Los Tenores y Ciudadano ADN.

En la categoría “Mejor Programa Deportivo”, Los Tenores, con un equipo compuesto por Carlos Costas, Cristián Arcos, Francisco Mouat, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Víctor “Tigre” Cruces, Leonardo “Leo” Burgueño y Gonzalo Jara, entre otros, aparece con grandes posibilidades de llevarse el premio.

Por otro lado, en la categoría “Mejor Programa Radial”, Ciudadano ADN también compite por el galardón. El espacio, conducido por Sandra Zeballos y Cristián Arcos, se ha transformado en uno de los programas de conversación y actualidad más escuchados, combinando análisis ciudadano, cultura y temas de contingencia.

Los seguidores ya pueden votar por sus favoritos a través de www.copihuedeoro.cl, con plazo hasta el domingo 23 de noviembre. Como incentivo adicional, entre todos los votantes se sortearán dos pasajes a Buenos Aires, Argentina.

La ceremonia de premiación se realizará el jueves 4 de diciembre, en el marco de la Gala de los 20 Años del Copihue de Oro, una instancia que promete reunir a las grandes figuras del entretenimiento chileno.

Categorías y nominados Copihue de Oro 2025

Mejor Matinal

Mucho Gusto (Mega)

(Mega) Contigo en la Mañana (CHV)

(CHV) Tu Día (Canal 13)

(Canal 13) Buenos Días a Todos (TVN)

(TVN) El Medio Día (TVN)

(TVN) Sabores (Zona Latina)

Mejor Animador (presentado por Geely)

José Antonio Neme

Eduardo Fuentes

Daniel Fuenzalida (“Ex Huevo”)

Martín Cárcamo

Nacho Gutiérrez

Julio César Rodríguez

Mejor Animadora (presentado por Geely)

Karen Doggenweiler

Diana Bolocco

Priscilla Vargas

María Luisa Godoy

María José Quintanilla

Carmen Gloria Arroyo

Mejor Noticiero

24 Horas (TVN)

(TVN) Teletrece (Canal 13)

(Canal 13) Meganoticias (Mega)

(Mega) Chilevisión Noticias (CHV)

(CHV) CNN Prime (CNN Chile)

Mejor Programa de Entretención

Ahora Caigo (TVN)

(TVN) Qué dice Chile (Canal 13)

(Canal 13) Coliseo (Mega)

(Mega) Detrás del Muro (CHV)

(CHV) Mundos Opuestos (Canal 13)

(Canal 13) Fiebre de Baile (CHV)

(CHV) El Internado (Mega)

Mejor Programa de Farándula

Only Fama (Mega)

(Mega) Hay que Decirlo (Canal 13)

(Canal 13) Que te lo digo (Zona Latina)

(Zona Latina) Primer Plano (CHV)

(CHV) Podemos Hablar (CHV)

(CHV) Zona de Estrellas (Zona Latina)

Mejor Programa de Viajes

Socios por el mundo (Canal 13)

(Canal 13) Chile Conectado (TVN)

(TVN) Siempre hay un chileno (Canal 13)

(Canal 13) Sabingo (CHV)

(CHV) El Clan (Canal 13)

(Canal 13) Viajando Ando (Mega)

Mejor Programa Radial

Vamo a Calmarno (Radio Activa)

(Radio Activa) La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

(Radio Corazón) La Mañana de Pablo Aguilera (Radio Pudahuel)

(Radio Pudahuel) Pongámonos Serios (Los 40)

(Los 40) Ciudadano ADN (Radio ADN)

Sacando la Vuelta (Radio Carolina)

Mejor Programa Deportivo

Todos Somos Técnicos (TNT Sports)

(TNT Sports) La Hora de King Kong (Juan Cristóbal Guarello)

(Juan Cristóbal Guarello) Camarín 90 (Minuto 90)

(Minuto 90) Pauta de Juego (Radio Pauta)

(Radio Pauta) Círculo Central (TV+)

(TV+) Los Tenores (ADN)

Mejor Creador de Contenido

Danilo 21

Diego González

Dr. Simi

Claux.7

Josefina Prado

Paulina Fischer (@pauli_isabella)

Mejor Programa por Streaming

Por qué tenía que decirlo

Sin Editar

La Junta

Entre Broma y Broma

El Cuarto de Música

Quizás no sea nada (Porcel TV)

Mejor Podcast

El Rey del Oro (Podium Podcast)

Tomás va a morir

Primerizas

Expertas en Nada (Podium Podcast)

Ciudad Crazy

Más que titulares

Artista del Año

Easykid

Kidd Voodoo

Myriam Hernández

Katteyes

Macha y el Bloque Depresivo

31 Minutos

Canción Chilena del Año

Ponte Lokita (Katteyes y Kidd Voodoo)

(Katteyes y Kidd Voodoo) Todo Ke Ver (Jere Klein y Katteyes)

(Jere Klein y Katteyes) Shiny (Easykid)

(Easykid) Qloo* (Young Cister)

(Young Cister) Debo Aterrizar (Kidd Voodoo, Los Bunkers)

(Kidd Voodoo, Los Bunkers) Dopamina (Cancamusa, Gepe)

Mejor Comediante

Felipe Parra

Pastor Rocha

Paloma Salas

Lucho Miranda

Toto Acuña

Pamela Leiva

Mejor Ficción

Denominación de Origen

Los Casablanca

Me rompiste el corazón

El Jardín de Olivia

Agua de Oro

El Rey del Ring

Mejor Actuación

Luisa Maraboli ( Denominación de Origen )

) Pancho Melo ( Los Casablanca y Oro Amargo )

) Jorge Arecheta ( Los Casablanca )

) Daniel Muñoz ( Me rompiste el corazón )

) Carmen Gloria Bresky ( Me rompiste el corazón )

) Viviane Dietz (Los Casablanca)

Rey Pop (presentado por Aurus)

José Antonio Neme

Otakin

El Coleccionista

Iván González

Don Carter

Sammis Reyes

Reina Pop (presentado por Geely)