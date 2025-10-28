CIIEDU 2025: el encuentro que convierte a Chile en epicentro de la investigación educativa internacional / Michael Pettigrew

Del 5 al 7 de noviembre, la Universidad de Tarapacá (UTA) será el epicentro de la reflexión educativa internacional con la realización del IV Congreso Internacional de Investigación Doctoral en Educación (CIIEDU).

El encuentro reunirá a especialistas, académicos y doctorandos de distintos países de América y Europa bajo el lema “Ciencia y Educación en Contextos de Diversidad”.

El evento, organizado por el Programa de Doctorado en Educación de la UTA junto a la Sociedad Chilena de Educación Científica, espera congregar a cerca de 500 asistentes en el Campus Saucache, en Arica.

Durante tres jornadas se compartirán investigaciones y experiencias sobre temas que van desde la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje hasta la inclusión y la convivencia en entornos escolares complejos.

Desde 2022, el CIIEDU se ha consolidado como un espacio de encuentro académico que fomenta la divulgación del conocimiento y la cooperación entre investigadores en formación.

En sus versiones anteriores, el congreso ha transitado por distintas ciudades y enfoques: Arica, centrado en educación y género; Iquique, donde se abordaron los desafíos del siglo XXI desde una mirada de frontera; y Santiago, que marcó su consolidación internacional con la participación de 12 universidades de América Latina y Europa.

Para Raúl Bustos, académico de la Universidad de Tarapacá e integrante del comité organizador, la edición 2025 marca un hito en la convocatoria.

“Este año la convocatoria superó todas las expectativas. La respuesta masiva demuestra que existe una nueva generación de investigadores en educación con mirada global y compromiso territorial”, señaló.

Más de 70 presentaciones y expertos invitados

El encuentro contará con más de 70 ponencias de investigaciones en curso o finalizadas, las cuales serán comentadas por destacados expertos del ámbito educativo, entre ellos José Joaquín Brunner y Pedro Membiela.

Según Bustos, “las ponencias serán parte de una publicación que reunirá los resúmenes del congreso, generando una triada virtuosa entre retroalimentación, difusión y redes académicas”.

El académico también destacó el valor del intercambio que se generará entre los asistentes: “A través del intercambio con pares y especialistas, los participantes podrán potenciar sus investigaciones y contribuir a la producción de conocimiento riguroso y pertinente. Este diálogo académico fomenta la innovación y el progreso en el ámbito educativo”.

Comunidad académica sin fronteras

De carácter gratuito y con modalidad principalmente presencial (aunque incluirá algunas sesiones virtuales), el CIIEDU busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión sobre los desafíos actuales de la enseñanza.

“Más allá de la presentación de resultados, este congreso promueve un diálogo abierto y respetuoso entre distintas perspectivas, fortaleciendo el sentido de comunidad académica. Ese intercambio es clave para avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos, equitativos y sostenibles”, concluyó Bustos.

El evento reafirma a Chile como un punto de encuentro internacional para el debate académico en torno al futuro de la educación, en un contexto global marcado por la diversidad, la innovación y los profundos cambios tecnológicos.