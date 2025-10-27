;

Doce niñas resultan con lesiones tras nuevo choque de furgón escolar en Recoleta

El impacto entre un automóvil y un transporte escolar dejó a las menores con contusiones leves. Equipos de emergencia trabajaron en la zona.

Martín Neut

Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta

Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta / Foto T13

Un accidente de tránsito entre un automóvil particular y un furgón escolar dejó a 12 niñas con lesiones leves la tarde de este lunes en Recoleta, región Metropolitana.

Lo anterior hace exactamente una semana del trágico accidente, en la misma comuna, que dejó a un menor de 12 años muerto.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Dorsal con Santa Ana, cuando el transporte perteneciente al Colegio María Teresa Cancino fue impactado por otro vehículo.

El teniente de Bomberos Nicolás Tapia explicó a Canal 13 que se trató de “una colisión menor de dos vehículos particulares, con un furgón escolar con 12 niñas al interior”.

Dos niñas con lesiones

Según detalló, “las niñas resultaron con lesiones leves, solo contusiones. Dos fueron trasladadas a un centro asistencial por temas protocolares”.

El conductor del automóvil también sufrió contusiones, pero sin heridas de gravedad. En el lugar trabajaron Bomberos, Carabineros y personal del SAMU para atender a las menores y restablecer la normalidad del tránsito. Es una noticia en pleno desarrollo…

