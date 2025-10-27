Tribunal de Concepción recalifica femicidio de Rennatta Rozas a homicidio simple y declaran culpable al imputado

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró este lunes culpable a Diego Giovani Anticán Ramírez por la muerte de Rennatta Rozas Sáez, joven malabarista de 20 años hallada sin vida en mayo de 2023 en Penco, región del Bío Bío.

Sin embargo, el tribunal recalificó el delito, pasando de femicidio no íntimo a homicidio simple, al considerar que no se acreditaron las razones de género que sustentaban la acusación original del Ministerio Público.

Con esta decisión, la Fiscalía no pudo sostener su solicitud inicial de presidio perpetuo simple, planteando en cambio una pena de 20 años de cárcel para el condenado.

El fiscal Andrés Barahona explicó que el tribunal determinó que no se configuraban los elementos del femicidio, pero sí la autoría en el homicidio, y adelantó que se espera fijar próximamente la fecha para la lectura de sentencia.

Rennatta Rozas fue encontrada mutilada a un costado de la ruta 150, 19 días después de su desaparición. Su caso motivó una amplia búsqueda que culminó un año más tarde con la detención de Anticán, hoy declarado culpable por homicidio simple.