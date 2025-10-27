;

Encuesta CEP: desaprobación del Presidente Boric baja, mientras que percepción política en Chile se mantiene negativa

Sobre la percepción país, desde abril de 2022, un 61% la sitúa como “Mala o Muy Mala” en octubre de 2025.

Nelson Quiroz

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestra que la mayoría de los chilenos sigue evaluando de forma negativa la situación política del país.

Desde abril de 2022, cuando un 52% calificaba la situación como “Mala o Muy Mala”, esta percepción alcanzó un pico del 69% en septiembre de 2023, para luego descender levemente y situarse en 61% en octubre de 2025.

ADN

Paseo Ahumada / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

La categoría intermedia “Ni Buena ni mala” se ha mantenido estable alrededor del 28%, mientras que la visión positiva apenas alcanzó un 10% en la última medición.

Revisa también

ADN

En cuanto al funcionamiento de la democracia, los chilenos muestran una mirada más crítica que optimista. Aquellos que consideran que la democracia funciona “Mal o Muy Mal” representan el 45% en la última medición, mientras que la evaluación positiva alcanza un 33%. La categoría “Regular” se sitúa en 36%, mostrando que la opinión intermedia sigue siendo relevante.

Estos datos se enmarcan en un contexto de baja identificación partidaria, que llegó al 42% bajo el gobierno actual, después de años de fluctuaciones entre 14% y 48% en gobiernos anteriores, según CEP.

Aprobación del Presidente

La aprobación del presidente Gabriel Boric se posiciona como uno de los indicadores más llamativos: un 62% de los encuestados desaprueba la forma en que conduce su gobierno —bajando de un 66% de la medición anterior—, mientras que solo un 28% aprueba su gestión.

ADN

Presidente Gabriel Boric / VICTOR HUENANTE

El 7% señaló que ni aprueba ni desaprueba y un 4% no supo o no contestó. En la evaluación de personajes políticos, Boric lidera el conocimiento con un 97%, seguido por Evelyn Matthei con 91%, mientras que figuras como José Antonio Kast y Jeannette Jara presentan evaluaciones mixtas, con un balance negativo que supera levemente al positivo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad