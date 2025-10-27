Encuesta CEP: desaprobación del Presidente Boric baja, mientras que percepción política en Chile se mantiene negativa

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestra que la mayoría de los chilenos sigue evaluando de forma negativa la situación política del país.

Desde abril de 2022, cuando un 52% calificaba la situación como “Mala o Muy Mala”, esta percepción alcanzó un pico del 69% en septiembre de 2023, para luego descender levemente y situarse en 61% en octubre de 2025.

Paseo Ahumada / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO Ampliar

La categoría intermedia “Ni Buena ni mala” se ha mantenido estable alrededor del 28%, mientras que la visión positiva apenas alcanzó un 10% en la última medición.

En cuanto al funcionamiento de la democracia, los chilenos muestran una mirada más crítica que optimista. Aquellos que consideran que la democracia funciona “Mal o Muy Mal” representan el 45% en la última medición, mientras que la evaluación positiva alcanza un 33%. La categoría “Regular” se sitúa en 36%, mostrando que la opinión intermedia sigue siendo relevante.

Estos datos se enmarcan en un contexto de baja identificación partidaria, que llegó al 42% bajo el gobierno actual, después de años de fluctuaciones entre 14% y 48% en gobiernos anteriores, según CEP.

Aprobación del Presidente

La aprobación del presidente Gabriel Boric se posiciona como uno de los indicadores más llamativos: un 62% de los encuestados desaprueba la forma en que conduce su gobierno —bajando de un 66% de la medición anterior—, mientras que solo un 28% aprueba su gestión.

Presidente Gabriel Boric / VICTOR HUENANTE Ampliar

El 7% señaló que ni aprueba ni desaprueba y un 4% no supo o no contestó. En la evaluación de personajes políticos, Boric lidera el conocimiento con un 97%, seguido por Evelyn Matthei con 91%, mientras que figuras como José Antonio Kast y Jeannette Jara presentan evaluaciones mixtas, con un balance negativo que supera levemente al positivo.