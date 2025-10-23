“La forma en que aterrizó...”: Stephanie Vaquer enciende las alarmas en WWE

Las alarmas en WWE están encendidas producto al estado de salud de Stephanie Vaquer, luego de que el pasado lunes saliera visiblemente dolorida de unas de sus piernas y cojeando.

Esto porque durante su pelea en RAW ante Roxanne Pérez, “La Primera” se lanzó desde la cuerda superior del ring, pero se resbaló y terminó tomándose la rodilla con evidentes muestras de dolor.

De momento, WWE no ha informado nada respecto a la luchadora chilena, por lo que medios especializados apuntan a que si bien puede tener una lesión, esta sería de menor consideración y que no afectaría a sus apariciones semanales.

“Suena la música de Nikki Bella y Stephanie intentó un trampolín y se resbaló en las cuerdas. ¡Y vaya! Se agarró la rodilla y caminaba, pero cojeaba”, comentaron Dave Meltzer y Bryan Alvarez en Wrestling Observer Radio.

“En el ring, se movía bien, pero cojeaba. Así que, bueno, no sé. Pero la forma en que aterrizó no fue buena”, agregaron.

Las alarmas de WWE están más que encendidas tras las últimas lesiones que han afectado a parte del roster, como Seth Rollins, quien tiene una posible fecha de retorno para mediados de 2026; también aparecen Liv Morgan (inicios de 2026), Kevin Owens (mediados de 2026), además de la reciente lesionada, Sol Ruca, de NXT.