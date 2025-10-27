El segundo debate presidencial televisado dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Harold Mayne-Nicholls confrontó a José Antonio Kast con una pregunta que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Cuando niño me enseñaron que si en el almacén te daban vuelto de más, uno lo devolvía. Si tú fueras el presidente de una de las compañías eléctricas involucradas en los cobros erróneos, ¿devolverías el dinero o te harías el Larry?”, lanzó Harold, en referencia a la polémica por las sobrecobranzas de las eléctricas.

AGENCIA UNO Ampliar

La reacción de Kast no tardó: “Chile no está para ese tipo de bromas, hacerse el Larry con esto baja el nivel del debate. Es muy grave lo que ha ocurrido y la responsabilidad es del Gobierno, que tuvo la información hace más de un año y no hizo nada”, respondió, visiblemente incómodo.

Sin embargo, Harold no quedó conforme y replicó: “Esa no es la pregunta que yo hice”. Kast insistió en que “ni tú ni yo nos quedaríamos con cinco mil pesos de más”, dando por cerrada la discusión.

El intercambio no pasó desapercibido. En TikTok, miles de usuarios comentaron el momento con frases como “en efecto se hizo el Larry”, “no respondió como siempre” y “grande Harold”, acumulando miles de likes y generando tendencia con el hashtag #SeHizoElLarry.

Incluso algunos internautas ironizaron con el término: “No solo se hizo el Larry, se convirtió en el Larry”, escribió uno de los comentarios más votados.