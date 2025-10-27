;

VIDEO. “¿Te harías el Larry?”: el emplazamiento de Mayne-Nicholls que descolocó a Kast en el debate presidencial en Canal 13

“Si tú fueras el presidente de una de las compañías eléctricas involucradas en los cobros erróneos, ¿devolverías el dinero o te harías el Larry?”, lanzó el dirigente deportivo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El segundo debate presidencial televisado dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Harold Mayne-Nicholls confrontó a José Antonio Kast con una pregunta que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Cuando niño me enseñaron que si en el almacén te daban vuelto de más, uno lo devolvía. Si tú fueras el presidente de una de las compañías eléctricas involucradas en los cobros erróneos, ¿devolverías el dinero o te harías el Larry?”, lanzó Harold, en referencia a la polémica por las sobrecobranzas de las eléctricas.

ADN

AGENCIA UNO

La reacción de Kast no tardó: “Chile no está para ese tipo de bromas, hacerse el Larry con esto baja el nivel del debate. Es muy grave lo que ha ocurrido y la responsabilidad es del Gobierno, que tuvo la información hace más de un año y no hizo nada”, respondió, visiblemente incómodo.

Revisa también

ADN

Sin embargo, Harold no quedó conforme y replicó: “Esa no es la pregunta que yo hice”. Kast insistió en que “ni tú ni yo nos quedaríamos con cinco mil pesos de más”, dando por cerrada la discusión.

El intercambio no pasó desapercibido. En TikTok, miles de usuarios comentaron el momento con frases como “en efecto se hizo el Larry”, “no respondió como siempre” y “grande Harold”, acumulando miles de likes y generando tendencia con el hashtag #SeHizoElLarry.

Incluso algunos internautas ironizaron con el término: “No solo se hizo el Larry, se convirtió en el Larry”, escribió uno de los comentarios más votados.

@teletrece

"¿O te harías el Larry?" 🔸 José Antonio Kast (Partido Republicano) manifestó su descontento por un término utilizado por Harold Mayne-Nicholls (Independiente) durante la sección de "Preguntas Cruzadas" en 'El Debate' del 13, donde participaron los ocho candidatos presidenciales. #TúDecides2025 por el 13 y todas sus plataformas 📲💻

♬ sonido original - T13 - T13

Contenido patrocinado

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad