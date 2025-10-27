;

Robo masivo de postes de luz deja a oscuras San Pedro de la Paz: municipio apunta a red organizada

La municipalidad presentó 6 denuncias ante Carabineros y Fiscalía para investigar un posible mercado negro.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Diego Martin

La comuna de San Pedro de la Paz vive una ola de saqueos insólita: cerca de 50 postes de luz han sido robados en lo que va de 2025, principalmente en la Ruta Costanera Mar.

Al respecto, el alcalde Juan Pablo Spoerer aseguró que ya no se trata de actos aislados, sino de una operación planificada:

“Nos percatamos de que esto forma parte de una organización más potente que simples robos de luminarias”, señaló.

Además, el municipio presentó 6 denuncias ante Carabineros y la Fiscalía, que investiga un posible mercado negro de materiales metálicos.

Sin embargo, la comuna mantiene un sistema externalizado de mantención, y la reposición total se proyecta recién para febrero de 2026, lo que mantendrá varios sectores a oscuras por meses.

Vecinos exigen soluciones

Por su parte, los residentes del sector costero denuncian inseguridad y accidentes por la falta de iluminación.

Por lo anterior, la comunidad le solicitó al municipio reforzar la fiscalización de chatarrerías y puntos de reciclaje, donde podrían terminar los postes robados.

T13

