Presidente Boric vuelve a repasar a Kast: “Es un mensaje para quienes ocupan bots...”

“Hay otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie”, dijo el Mandatario.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric encabezó la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, realizado en el Palacio de La Moneda.

En la instancia, el Mandatario volvió a repasar al candidato republicano, José Antonio Kast, pese a los cuestionamientos realizados desde el comando de Jeannette Jara por este tipo de intervenciones.

El jefe de Estado partió señalando a niños, niñas y adolescentes: “Que ustedes sean capaces de juntarse con personas que son distintas, que piensan distinto (...) es un gran signo”.

“Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distintos”, agregó.

Según expresó el Mandatario, “el buen trato es fundamental para eso. Querernos un poquito más, mirarnos a los ojos, respetarnos”

Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante”, prosiguió.

“Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte, de la violencia se puede conseguir algo”, sostuvo el Presidente Boric.

